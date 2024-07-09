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İSPANYA FRANSA MAÇI TRT1 CANLI İZLE EKRANI | EURO 2024 yarı final İspanya Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
14:53
EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. Millilerimizin çeyrek finalde veda ettiği Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalin ilk karşılaşması olan Fransa İspanya gerçekleşiyor. Kazananın finale adını yazdıracağı maç için İspanya Fransa maçı canlı izle ekranı araştırılmaya başladı. Peki, EURO 2024 TRT 1 ile İspanya Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte İspanya Fransa maçı canlı izle ekranı…