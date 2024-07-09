İSPANYA FRANSA MAÇI TRT1 CANLI İZLE EKRANI | EURO 2024 yarı final İspanya Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

EURO 2024'te heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Bu akşam milyonların beklediği yarı final karşılaşmasının ilk maçı olan İspanya Fransa maçı gerçekleşecek. Kazananın finale çıkacağı maç için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, EURO 2024 TRT 1 ile İspanya Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda?