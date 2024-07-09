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Haberler Yaşam İSPANYA FRANSA MAÇI TRT1 CANLI İZLE EKRANI | EURO 2024 yarı final İspanya Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 14:53 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 14:53

İSPANYA FRANSA MAÇI TRT1 CANLI İZLE EKRANI | EURO 2024 yarı final İspanya Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. Millilerimizin çeyrek finalde veda ettiği Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalin ilk karşılaşması olan Fransa İspanya gerçekleşiyor. Kazananın finale adını yazdıracağı maç için İspanya Fransa maçı canlı izle ekranı araştırılmaya başladı. Peki, EURO 2024 TRT 1 ile İspanya Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte İspanya Fransa maçı canlı izle ekranı…

İSPANYA FRANSA MAÇI TRT1 CANLI İZLE EKRANI | EURO 2024 yarı final İspanya Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

EURO 2024'te heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Bu akşam milyonların beklediği yarı final karşılaşmasının ilk maçı olan İspanya Fransa maçı gerçekleşecek. Kazananın finale çıkacağı maç için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, EURO 2024 TRT 1 ile İspanya Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İSPANYA FRANSA MAÇI TRT1 CANLI İZLE EKRANI | EURO 2024 yarı final İspanya Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İSPANYA-FRANSA MAÇI NE ZAMAN?
Münih Futbol Arena'da 9 Temmuz Salı günü yapılacak yarı final müsabakası, TSİ 22.00'de başlayacak

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İSPANYA FRANSA MAÇI TRT1 CANLI İZLE EKRANI | EURO 2024 yarı final İspanya Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İSPANYA-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanya Fransa karşılaşması hem TRT 1 hem de TRT tabii üzerinden canlı olarak izlenebilirsiniz.

İSPANYA FRANSA MAÇI TRT1 CANLI İZLE EKRANI | EURO 2024 yarı final İspanya Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

EURO 2024 MAÇLARI CANLI İZLE
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) İspanya Fransa canlı yayın izle ekranını aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz:
https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

İSPANYA FRANSA MAÇI TRT1 CANLI İZLE EKRANI | EURO 2024 yarı final İspanya Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TRT FREKANS BİLGİLERİ
TÜRKSAT 4A
Frekans 11794
Polarizasyon V(Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC ¾

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