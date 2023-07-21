İspanyol öğrenci Ankara’da gittiği evde tecavüze uğradı: Beni dinle İspanyol kızlara bayılırım!

Erasmusla Türkiye'ye gelen İspanyol öğrenci gittiği evde tecavüze uğradı. İğrenç olay Ankara'da yaşandı. Bir üniversitenin ekonometri bölümünde öğrenci değişim programı Erasmus ile eğitim gören İspanyol öğrenci Andrea G.R. (22), 4 Mayıs 2019'da bir grup arkadaşı ile bir bara giderek eğlenmeye başladı.