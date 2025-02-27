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ISPARTA İFTAR VAKTİ 2025: Isparta İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
11:45
Müslümanlar için büyük bir manevi anlam taşıyan Ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan'a adım atmaya sayılı günler kala, ilk iftar, sahur ve teravih heyecanı tüm İslam dünyasında hissedilmeye başlandı. Bu kutsal ay boyunca oruç tutacak olanlar, "iftar saati ve sahur vakti ne zaman" gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. 2025 yılı Ramazan takvimi yayımlandı ve Isparta için imsakiye de belirlenmiş oldu. Peki, Isparta'da iftar saati kaçta? İşte, imsakiye bilgileri...