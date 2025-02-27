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Haberler Yaşam ISPARTA İFTAR VAKTİ 2025: Isparta İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 11:45

ISPARTA İFTAR VAKTİ 2025: Isparta İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

Müslümanlar için büyük bir manevi anlam taşıyan Ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan'a adım atmaya sayılı günler kala, ilk iftar, sahur ve teravih heyecanı tüm İslam dünyasında hissedilmeye başlandı. Bu kutsal ay boyunca oruç tutacak olanlar, "iftar saati ve sahur vakti ne zaman" gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. 2025 yılı Ramazan takvimi yayımlandı ve Isparta için imsakiye de belirlenmiş oldu. Peki, Isparta'da iftar saati kaçta? İşte, imsakiye bilgileri...

ISPARTA İFTAR VAKTİ 2025: Isparta İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Isparta için 2025 yılına ait iftar saatleri listesine yer verdi. Günlük ezan vakitlerinin paylaşıldığı Isparta İmsakiye, sahur (imsak) ve iftar saatlerine dair soruları yanıtlıyor. Orucun doğru bir şekilde tutulabilmesi için ezan vakitlerine dikkat edilmesi gerektiğinden, Isparta'nın Ramazan 2025 imsakiye takvimine göz atmak büyük önem taşıyor. İşte detaylı bilgiler ve gün gün iftar vakitleri....

ISPARTA İFTAR VAKTİ 2025: Isparta İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

ISPARTA İMSAKİYE 2025: ISPARTA İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'nin 81 iline ait 29 günlük imsakiye takvimini resmi internet sitesinde yayımladı. Başta Isparta olmak üzere diğer iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlayacak ve iftar ile sahur vakitleri şöyle belirlendi:

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ISPARTA İFTAR VAKTİ 2025: Isparta İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

ISPARTA İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart 2025 Cumartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 06:02
İftar Vakti: 18:58

2 Mart 2025 Pazar
Sahur (İmsak) Vakti: 06:01
İftar Vakti: 18:59

3 Mart 2025 Pazartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 06:00
İftar Vakti: 19:00

4 Mart 2025 Salı
Sahur (İmsak) Vakti: 05:58
İftar Vakti: 19:01

5 Mart 2025 Çarşamba
Sahur (İmsak) Vakti: 05:57
İftar Vakti: 19:02

ISPARTA İFTAR VAKTİ

ISPARTA İFTAR VAKTİ 2025: Isparta İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

ISPARTA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 20:13

2 Mart Pazar: 20:14

3 Mart Pazartesi: 20:15

4 Mart Salı: 20:16

5 Mart Çarşamba: 20:17

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

ISPARTA İFTAR VAKTİ 2025: Isparta İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

2025 RAMAZAN FİDYE MİKTARI NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl fitre ve fidye miktarını belirlemektedir. 2025 yılı için belirlenen fidye miktarı bir günlük oruç için 180 TL olarak açıklanmıştır. Bir kişinin Ramazan boyunca fidye ödemesi gereken gün sayısı kadar bu miktarı ödemesi gerekir.
Eğer bir kişi Ramazan'ın tamamı için fidye verecekse, 180 TL x 30 gün = 5.400 TL olarak hesaplanmalıdır.

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