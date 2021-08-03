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Haberler Yaşam Isparta'da nefes kesen anlar: Bir saniyede yandı!
Giriş Tarihi: 03.08.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 09:18

Isparta'da nefes kesen anlar: Bir saniyede yandı!

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde dün yangın dehşeti yaşandı. Alevler, kozalıkların da etkisiyle ormanlık alanda hızla yayıldı. Vatandaşın yangına müdahale ettiği anlar ise kameralara böyle yansıdı

Isparta'da nefes kesen anlar: Bir saniyede yandı!

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da dün saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan yoğun bir mücadele harcadı.

Isparta'da nefes kesen anlar: Bir saniyede yandı!

Yangına 1 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda kara unsuru ile müdahale edildi. Yangın, Çandır köyünde bazı evlere zarar verirken, vatandaşlar yangının yayılmasını engellemek için büyük çaba gösterdi.

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Isparta'da nefes kesen anlar: Bir saniyede yandı!

Çam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda kozalaklar büyük tehlike saçtı. Yanan kozalaklar, farklı bölgelere fırlayarak yangını daha da genişletti.

Isparta'da nefes kesen anlar: Bir saniyede yandı!

Sütçüler ilçesinde bir vatandaş, kozalakların yangını nasıl büyüttüğünü saniye saniye görüntüledi.

Isparta'da nefes kesen anlar: Bir saniyede yandı!

Görüntülerde; vatandaşların panik anları ve yangına müdahaleleri de görülüyor. Olayı görüntüleyen kişi, "Kozalak attı. Her yer bir saniyede yandı. Olaylar bu. Her yer bir dakikada kül oldu" diyor… İşte o anlar:

Isparta'da bomba gibi patlayarak çam kozlakları kamerada... Saniyeler içinde böyle cehenneme çevirdi!

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