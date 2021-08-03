Isparta'da nefes kesen anlar: Bir saniyede yandı!

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da dün saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan yoğun bir mücadele harcadı. Yangına 1 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda kara unsuru ile müdahale edildi. Yangın, Çandır köyünde bazı evlere zarar verirken, vatandaşlar yangının yayılmasını engellemek için büyük çaba gösterdi. Çam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda kozalaklar büyük tehlike saçtı. Yanan kozalaklar, farklı bölgelere fırlayarak yangını daha da genişletti. Sütçüler ilçesinde bir vatandaş, kozalakların yangını nasıl büyüttüğünü saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde; vatandaşların panik anları ve yangına müdahaleleri de görülüyor. Olayı görüntüleyen kişi, 'Kozalak attı. Her yer bir saniyede yandı. Olaylar bu. Her yer bir dakikada kül oldu' diyor... İşte o anlar: Isparta'da bomba gibi patlayarak çam kozlakları kamerada... Saniyeler içinde böyle cehenneme çevirdi! Yangından geriye ise bu kareler kaldı...