Isparta'da nefes kesen anlar: Bir saniyede yandı!

Görüntülerde; vatandaşların panik anları ve yangına müdahaleleri de görülüyor. Olayı görüntüleyen kişi, "Kozalak attı. Her yer bir saniyede yandı. Olaylar bu. Her yer bir dakikada kül oldu" diyor… İşte o anlar:

Isparta'da bomba gibi patlayarak çam kozlakları kamerada... Saniyeler içinde böyle cehenneme çevirdi!