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Haberler Yaşam Isparta’da okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Isparta’da kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?
Giriş Tarihi: 12.01.2022 10:41 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 10:41

Isparta’da okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Isparta’da kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son dakika açıklamaları ve uyarıları sonrasında yurdun bazı kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Bu illerimiz arasında yer alan Isparta'da ise eğitim - öğretim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği merak konusu olarak öğrenci, öğretmen ile veliler tarafından "Bugün Isparta'da okullar tatil mi, kar tatili var mı?" şeklindeki sorular üzerinden yoğun araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Isparta'da okullar tatil mi, kar tatili var mı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Isparta’da okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Isparta’da kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

2022 Ocak ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde kış mevsimi ülkemizde yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıların sonrasında yeni ilk kar yağan illerinden biri de Isparta oldu. Yoğun kar yağışı sebebiyle kar tatili olup olmayacağı merak konusu olurken "Bugün Isparta'da okullar tatil mi, kar tatili var mı?" sorularına cevap aranmaya devam ediyor.

ISPARTA'DA OKULLAR TATİL Mİ, KAR TATİLİ VAR MI?

Son dakika Isparta'da okullar tatil mi sorusu cevabı diğer tüm detaylar şöyle;

Isparta’da okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Isparta’da kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

ISPARTA YALVAÇ'TA YÜZ YÜZE EĞİTİME "KAR" ENGELİ

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

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Isparta’da okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Isparta’da kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kocagöncü, dün gece başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Kaymakam Haluk Şimşek'in onayıyla ilçe merkezi, köy ve beldelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Isparta’da okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Isparta’da kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

Uzaktan eğitimin süreceğini belirten Kocagöncü, taşımalı eğitimin yoğun olduğu ilçede herhangi üzücü bir olay yaşanmaması için yüz yüze eğitime ara verildiğini söyledi.

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