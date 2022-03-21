Isparta’da yarın okullar tatil mi? 22 Mart Salı Isparta’da kar tatili var mı?

ISPARTA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Isparta'da okulların tatil olup olmadığına ilişkin yeni bir bilgi yok. Isparta Valiliği'nden kar tatili ile ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Gelişmeler haberimizde olacak.

ISPARTA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU!

Isparta'da mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları bu hafta içi 3-4 derece artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük tahmin raporuna göre Isparta'da bu hafta çok bulutlu bir hava beklenirken 22 Mart Salı günü karla karışık yağmur yağışı tahmini yapıldı.