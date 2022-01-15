Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Isparta'ta akılalmaz olay! Sevgilisine ulaşamadı! İntihara kalkıştı
Giriş Tarihi: 15.01.2022 10:44 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 10:45

Isparta'ta akılalmaz olay! Sevgilisine ulaşamadı! İntihara kalkıştı

Isparta sevgilisine ulaşamadığı için alt geçide çıkan adam, polisin çabalarıyla ikna edildi. Polis yolu trafiğe kapatırken yola itfaiye ekipleri tarafından şişme yatak yerleştirildi.

İHA
Isparta’ta akılalmaz olay! Sevgilisine ulaşamadı! İntihara kalkıştı

ISPARTA'TA AKILALMAZ OLAY! SEVGİLİSİNE ULAŞAMADI! İNTİHARA KALKIŞTI

İntihar olayı akşam saatlerinde Isparta'da yoğun olarak kullanılan alt geçitte meydana geldi.

Isparta’ta akılalmaz olay! Sevgilisine ulaşamadı! İntihara kalkıştı

İl dışından sevgilisinin yanına geldiğini iddia eden M.G. sevgilisine ulaşamayınca intihar teşebbüsünde bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Isparta’ta akılalmaz olay! Sevgilisine ulaşamadı! İntihara kalkıştı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi, alt geçit trafiğe kapatıldı.

Isparta’ta akılalmaz olay! Sevgilisine ulaşamadı! İntihara kalkıştı

Polisler intihar etmek isteyen vatandaşı kız arkadaşıyla buluşturacağını söyleyip, ikna ederekten alt geçit üzerinde bulunan reklam panosundan çekip kurtardı.

Isparta’ta akılalmaz olay! Sevgilisine ulaşamadı! İntihara kalkıştı

M.G., ifadesi alınmak için karakola götürüldü.

SON DAKİKA