İsrail’den İran’a gözdağı! İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’tan Hizbullah mesajı: Yok ederiz!

Gazze Şeridi'nde 267 günü aşan İsrail zulmü devam ederken bölgede bir kez daha gerilim tırmandı. İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tavan yaptı. İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını vurguladı.