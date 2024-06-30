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İsrail’den İran’a gözdağı! İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’tan Hizbullah mesajı: Yok ederiz!
Giriş Tarihi: 30.06.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
14:02
İsrail’den İran’a gözdağı! İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’tan Hizbullah mesajı: Yok ederiz!
İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı katliam 267 günü geride bıraktı. Dünya yaşanan zulme sessiz kalırken İsrail ile Lübnan arasında gerilim yine tırmandı. İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını açıklamasının ardından İran, "Devreye gireriz" mesajını paylaştı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise sosyal medyadan çok sert mesaj yayınladı: Yıkım tehdidinde bulunan bir rejim yok edilmeyi hak eder!