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Haberler Yaşam İsrail’den İran’a gözdağı! İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’tan Hizbullah mesajı: Yok ederiz!
Giriş Tarihi: 30.06.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 14:02

İsrail’den İran’a gözdağı! İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’tan Hizbullah mesajı: Yok ederiz!

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı katliam 267 günü geride bıraktı. Dünya yaşanan zulme sessiz kalırken İsrail ile Lübnan arasında gerilim yine tırmandı. İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını açıklamasının ardından İran, "Devreye gireriz" mesajını paylaştı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise sosyal medyadan çok sert mesaj yayınladı: Yıkım tehdidinde bulunan bir rejim yok edilmeyi hak eder!

AJANSLAR
İsrail’den İran’a gözdağı! İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’tan Hizbullah mesajı: Yok ederiz!

Gazze Şeridi'nde 267 günü aşan İsrail zulmü devam ederken bölgede bir kez daha gerilim tırmandı. İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tavan yaptı. İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını vurguladı.

İsrail’den İran’a gözdağı! İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’tan Hizbullah mesajı: Yok ederiz!

"YIKICI BİR SAVAŞ BAŞLAR" TEHDİDİ

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar 352 Hizbullah mensubunun hayatını kaybetmesi üzerine İran, "Devreye gireriz" açıklamasını yaptı. İran'ın BM Daimi Temsilciliği yaptığı açıklamada "İsrail Lübnan'a kapsamlı saldırı düzenlerse yıkıcı savaş başlar" ifadelerini kullandı. Daimi Temsilcilik, X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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İsrail’den İran’a gözdağı! İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’tan Hizbullah mesajı: Yok ederiz!

Açıklamada, siyonist rejimin, Lübnan'a saldıracağı yönündeki beyanlarının, "psikolojik savaş" olarak nitelendirildiği belirtildi. İsrail'in Lübnan'a kapsamlı bir askeri saldırı düzenlemesi halinde, "yıkıcı bir savaşın" başlayacağı uyarısı yapılan açıklamada, "Bütün direniş cephelerinin kapsamlı katılımı dahil tüm seçenekler masada." ifadesi kullanıldı. Daha önce İran ve İsrail arasında nisan ayında artan gerginlik döneminde de İran, BM Daimi Temsilciliği üzerinden mesaj vermişti.

İsrail’den İran’a gözdağı! İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’tan Hizbullah mesajı: Yok ederiz!

14 Nisan'da paylaşılan mesajda, İran'ın, BM Anlaşması'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını uyguladığı kaydedilmiş, İran'ın askeri karşılığının "Siyonist rejimin Şam'daki diplomatik misyonuna yönelik saldırganlığına karşılık" olduğu bildirilmişti. Mesajda, "Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. Eğer İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail’den İran’a gözdağı! İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’tan Hizbullah mesajı: Yok ederiz!

İSRAİL'DEN İRAN'A GÖZDAĞI!

İsrail ise gözdağı gibi bir açıklama yaptı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İran'ın İsrail'i 'yok etmekle' tehdit ettiğini belirterek, "Yıkım tehdidinde bulunan bir rejim yok edilmeyi hak eder" ifadelerini kullandı.

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