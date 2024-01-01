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İsrailli eski generalden çarpıcı itiraf: Gazze'de çamura battık!
Giriş Tarihi: 01.01.2024 19:05
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
19:08
İsrailli eski generalden çarpıcı itiraf: Gazze'de çamura battık!
İsrail ordusunda görev alan eski general Yitzhak Brick'tan çarpıcı bir itiraf geldi. Yitzhak Brick, ordunun, "savaşın hedeflerinden uzaklaştığını ve Gazze'de giderek çamura battığını" ifade ederek, "savaşın gidişatının yeniden değerlendirilmesi" çağrısında bulundu. Brick, "Bu savaşta patlayıcılar, bize karşı kurulan tuzaklar ve atılan tanksavar füzeler nedeniyle her gün ağır kayıplar veriyoruz" dedi.