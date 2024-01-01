İsrailli eski generalden çarpıcı itiraf: Gazze’de çamura battık!

Brick, ordunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentine girme niyetinin olmadığını itiraf ederek bunun sebebini şöyle ifade etti:

"Hamas, Refah'ın tamamını kontrol altında tutuyor. Orası Gazze ve Orta Doğu'daki en kalabalık nüfusa sahip, mülteci kamplarında 2 milyon mülteci yaşıyor, ortam korkunç şekilde kalabalık. Bu nedenle mülteci kamplarına saldırmak imkansız. Tek kelimeyle anlatmak gerekirse mültecilere karışan Hamas'ı orada yok etmek mümkün değil."