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Haberler Yaşam İsrailli eski generalden çarpıcı itiraf: Gazze'de çamura battık!
Giriş Tarihi: 01.01.2024 19:05 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 19:08

İsrailli eski generalden çarpıcı itiraf: Gazze'de çamura battık!

İsrail ordusunda görev alan eski general Yitzhak Brick'tan çarpıcı bir itiraf geldi. Yitzhak Brick, ordunun, "savaşın hedeflerinden uzaklaştığını ve Gazze'de giderek çamura battığını" ifade ederek, "savaşın gidişatının yeniden değerlendirilmesi" çağrısında bulundu. Brick, "Bu savaşta patlayıcılar, bize karşı kurulan tuzaklar ve atılan tanksavar füzeler nedeniyle her gün ağır kayıplar veriyoruz" dedi.

AA
İsrailli eski generalden çarpıcı itiraf: Gazze’de çamura battık!

İsrail ordusunda görev alan eski general Yitzhak Brick, "Zaman geçtikçe Hamas'ın ortadan kaldırılması ve esirlerin serbest kalması gibi savaşın hedeflerinin gerçekleşmesinden uzaklaşıyoruz, Gazze'de giderek çamura batıyoruz." ifadelerine yer verdi.

İsrailli eski generalden çarpıcı itiraf: Gazze’de çamura battık!

Savaşlarda eylem planının yeniden gözden geçirilmesi gereken aşamalar olduğunu ve şu anda bu aşamada olunduğunu kaydeden Brick, bugünün orduya çabaladığı hedeflere ulaşmanın mümkün olmayacağını açıkça gösterdiğini aktardı.

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İsrailli eski generalden çarpıcı itiraf: Gazze’de çamura battık!

Brick, ordunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentine girme niyetinin olmadığını itiraf ederek bunun sebebini şöyle ifade etti:

"Hamas, Refah'ın tamamını kontrol altında tutuyor. Orası Gazze ve Orta Doğu'daki en kalabalık nüfusa sahip, mülteci kamplarında 2 milyon mülteci yaşıyor, ortam korkunç şekilde kalabalık. Bu nedenle mülteci kamplarına saldırmak imkansız. Tek kelimeyle anlatmak gerekirse mültecilere karışan Hamas'ı orada yok etmek mümkün değil."

İsrailli eski generalden çarpıcı itiraf: Gazze’de çamura battık!

HAMAS'I ORTADAN KALDIRMAK VE TÜNELLERİ ELE GEÇİRMEK

Brick, Refah'ta Hamas'ın idaresinin ortadan kaldırılamaması, Sina'dan Gazze Şeridi'ne silah geçişinin temel koridoru mesabesindeki tünellerin ele geçirilememesinin "savaşta belirlenen temel misyonu başaramadıkları anlamına geldiğini" aktardı.

İsrailli eski generalden çarpıcı itiraf: Gazze’de çamura battık!

Refah'taki Hamas'ın yüzlerce kilometrelik tüneller aracılığıyla Han Yunus'a buradan da Gazze Şeridi'nin kuzeyine özgürce geçtiğini kaydeden Brick, tünellerin girişleri yıkılsa bile daha binlercesi olduğunu, kısmi yıkımın tünellerdeki hareketi etkilemediğini yazdı.

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