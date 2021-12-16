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Haberler Yaşam İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Asgari ücret zammı ile İşsizlik maaşı ödeneği hesaplama ekranı!
Giriş Tarihi: 16.12.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 10:47

İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Asgari ücret zammı ile İşsizlik maaşı ödeneği hesaplama ekranı!

2022 yılında işsizlik maaşı ne kadar olacak sorusu vatandaşlar tarafından merak edilirken asgari ücretin zamlanması ile kişilere maddi destek sağlayan bu ücretlerin de artacağı biliniyordu. Son toplantı ile beraber belirlenecek olan zamla ilgili olarak "2022 işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu ödenek kişilerin çalışmadıkları süre içerisinde yaşamını idame ettirebilmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için veriliyor. İşte 2022 İşsizlik maaşı hesaplama ve tüm detaylar haberimizde…

İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Asgari ücret zammı ile İşsizlik maaşı ödeneği hesaplama ekranı!

Yeni bir yıla başladığımız bu günlerde vatandaşlar 2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu şeklinde internet üzerinden araştırmalara devam ediyor. Kişilerin çalışmadıkları süre içerisinde yaşamını idame ettirebilmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için devlet tarafından verilir ve verilen bu işsizlik maaşı asgari ücret tutarıyla belirlenir. Ancak kişinin belirli şartlara uygun olması da oldukça önemlidir. Sigortalı çalışanın son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınır. Peki, 2022 İşsizlik maaşı ne kadar? Kimler faydalanabilir? İşsizlik maaşı hesaplama ve tüm detaylar haberimizde…

İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Asgari ücret zammı ile İşsizlik maaşı ödeneği hesaplama ekranı!

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK, 2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE YENİ TUTAR NE OLUR?

İşsizlik maaşı henüz belli olmadı. Yasaya göre; işsizlik ödeneği en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i kadar veriliyor. Bu yıl için işsizlik ödeneği en düşük 1420 lira en yüksek 2539 lira uygulanıyor. Asgari ücretin yüzde 30 artacağı varsayımı ile en düşük tutar 1846 lira, tavan da 3692 liraya ulaşacak. Bu durumda işsiz kalanların eline 10 aylık dönemde en düşük 18 bin 460 lira, en yüksek de 36 bin 920 lira geçecek.

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İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Asgari ücret zammı ile İşsizlik maaşı ödeneği hesaplama ekranı!

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ İÇİN NE KADAR SÜRE ÇALIŞMAK GEREKİYOR?

İşten çıkarılmadan önce son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmesi, işten ayrılmadan önceki son 120 gün sigortalı çalışmış olmak gerekiyor.

İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Asgari ücret zammı ile İşsizlik maaşı ödeneği hesaplama ekranı!

NE KADAR SÜREDE BAĞLANIR, 450 GÜNÜ OLAN İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALABİLİR Mİ?

İŞKUR'un başvuruları sonuçlandırması genellikle 10-15 gün sürüyor. Yoğunluk durumuna göre en fazla bir ayda sonuçlanıyor. İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanıyor.Son 120 günlük "prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı "hizmet akdine tabi" olma şeklinde yumuşatıldı.

İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Asgari ücret zammı ile İşsizlik maaşı ödeneği hesaplama ekranı!

Böylece 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olunmasına karşın devamsızlık kaynaklı ödememe durumu ortadan kalktı.

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