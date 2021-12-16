İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Asgari ücret zammı ile İşsizlik maaşı ödeneği hesaplama ekranı!

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK, 2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE YENİ TUTAR NE OLUR?

İşsizlik maaşı henüz belli olmadı. Yasaya göre; işsizlik ödeneği en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i kadar veriliyor. Bu yıl için işsizlik ödeneği en düşük 1420 lira en yüksek 2539 lira uygulanıyor. Asgari ücretin yüzde 30 artacağı varsayımı ile en düşük tutar 1846 lira, tavan da 3692 liraya ulaşacak. Bu durumda işsiz kalanların eline 10 aylık dönemde en düşük 18 bin 460 lira, en yüksek de 36 bin 920 lira geçecek.