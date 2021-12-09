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Haberler Yaşam İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Yeni asgari ücret zammıyla İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 09.12.2021 11:49 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 11:50

İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Yeni asgari ücret zammıyla İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar olacak?

İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar olacak sorusu son günlerde gündemde yerini alan asgari ücret zammı ile beraber araştırılan konular arasında yerini aldı. Ayrıca bu ücretten faydalanılabilmesi için kişinin iş yerinden ayrılmadan önce en az 120 gün kesintisiz prim ödemesinin gerçekleştirilmiş olması ve son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primlerinizin ödenmiş olması gerekmektedir. Buna göre; 2022 Yeni asgari ücret zammıyla İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL olacak? İşte yeni zam oranı ile işsizlik maaşı hesaplama tablosu...

İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Yeni asgari ücret zammıyla İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar olacak?

Yeni bir yıla kısa süre kala 2022 işsizlik maaşı ödeneği için internet üzerinden araştırmalara devam ediyor. Kişilerin çalışmadıkları süre içerisinde yaşamını idame ettirebilmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için devlet tarafından verilir ve verilen bu tutar, asgari ücret ile hesaplanmaktadır. Hal böyleyken zam oranının belirlenmesine kısa süre kala konuyla ilgili olarak "İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt arıyor. İşte yeni asgari ücret zammıyla İşsizlik maaşı hesaplama ve tüm detaylar haberimizde…

İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Yeni asgari ücret zammıyla İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar olacak?

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK, 2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE YENİ TUTAR NE OLUR?

İşsizlik maaşı henüz belli olmadı. Yasaya göre; işsizlik ödeneği en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i kadar veriliyor. Bu yıl için işsizlik ödeneği en düşük 1420 lira en yüksek 2539 lira uygulanıyor. Asgari ücretin yüzde 30 artacağı varsayımı ile en düşük tutar 1846 lira, tavan da 3692 liraya ulaşacak. Bu durumda işsiz kalanların eline 10 aylık dönemde en düşük 18 bin 460 lira, en yüksek de 36 bin 920 lira geçecek.

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İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Yeni asgari ücret zammıyla İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar olacak?

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ İÇİN NE KADAR SÜRE ÇALIŞMAK GEREKİYOR?

İşten çıkarılmadan önce son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmesi, işten ayrılmadan önceki son 120 gün sigortalı çalışmış olmak gerekiyor.

İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Yeni asgari ücret zammıyla İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar olacak?

NE KADAR SÜREDE BAĞLANIR, 450 GÜNÜ OLAN İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALABİLİR Mİ?

İŞKUR'un başvuruları sonuçlandırması genellikle 10-15 gün sürüyor. Yoğunluk durumuna göre en fazla bir ayda sonuçlanıyor. İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanıyor. Son 120 günlük "prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı "hizmet akdine tabi" olma şeklinde yumuşatıldı.

İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Yeni asgari ücret zammıyla İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar olacak?

Böylece 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olunmasına karşın devamsızlık kaynaklı ödememe durumu ortadan kalktı. Kısa çalışma başlama tarihinden önce son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmesi durumunda, işverenin kısa çalışma talebi de uygun görüldüğü takdirde ödenekten yararlanılabilir.

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