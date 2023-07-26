İstanbul 43 dereceyi aştı! Meteoroloji açıkladı: O ilçe rekor kırdı!

Kentte sıcaklık artınca vatandaşlar serinlemek için sahilleri tercih etti. Ersoy Adıgüzel, "Gerçekten hava çok sıcak. Mevsim sıcaklarının çok çok üstünde. Bugün de evde sıcaktan yanmaktansa deniz kenarına gelerek, hem bir deniz havası alalım istedik hem de burada soğuk bir şeyler içeceğiz.