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İstanbul Arnavutköy'de akran dehşeti! İkisi de 16 yaşında: Sosyal medyadaki küfür kavgası kanlı bitti
Giriş Tarihi: 04.02.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
16:27
İstanbul Arnavutköy'de akran dehşeti! İkisi de 16 yaşında: Sosyal medyadaki küfür kavgası kanlı bitti
İstanbul Arnavutköy'de 16 yaşındaki Yakup K. daha önce de kavga ettiği arkadaşı Yasin Bozuklu ile bir araya geldi. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Yakup K. yanında getirdiği bıçakla Bozuklu'yu katletti. O anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi!