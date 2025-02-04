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Haberler Yaşam İstanbul Arnavutköy'de akran dehşeti! İkisi de 16 yaşında: Sosyal medyadaki küfür kavgası kanlı bitti
Giriş Tarihi: 04.02.2025 16:26 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 16:27

İstanbul Arnavutköy'de akran dehşeti! İkisi de 16 yaşında: Sosyal medyadaki küfür kavgası kanlı bitti

İstanbul Arnavutköy'de 16 yaşındaki Yakup K. daha önce de kavga ettiği arkadaşı Yasin Bozuklu ile bir araya geldi. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Yakup K. yanında getirdiği bıçakla Bozuklu'yu katletti. O anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi!

DHA
İstanbul Arnavutköy’de akran dehşeti! İkisi de 16 yaşında: Sosyal medyadaki küfür kavgası kanlı bitti

Olay, 2 Şubat'ta saat 21.30 sıralarında Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce de tartışan 2 arkadaş mahalledeki boş arazide buluşarak konuşmaya karar verdi.

İstanbul Arnavutköy’de akran dehşeti! İkisi de 16 yaşında: Sosyal medyadaki küfür kavgası kanlı bitti

Yasin Bozuklu ve 14 yaşındaki kardeşi Bayram Bozuklu, buluşma noktasına gidere Yakup K. ile konuşmaya başladı. Tartışma bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüşürken Yakup K. cebinden çıkardığı bıçakla arkadaşı Yasin'i 5 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

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İstanbul Arnavutköy’de akran dehşeti! İkisi de 16 yaşında: Sosyal medyadaki küfür kavgası kanlı bitti

Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Yasin Bozuklu'yu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Bozuklu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Arnavutköy’de akran dehşeti! İkisi de 16 yaşında: Sosyal medyadaki küfür kavgası kanlı bitti

Arkadaşını bıçaklayarak öldüren Yakup K., Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Arnavutköy’de akran dehşeti! İkisi de 16 yaşında: Sosyal medyadaki küfür kavgası kanlı bitti

Öte yandan 2 arkadaşın daha önce de kavga ettiği ve çıkan kavgayı mahallelinin ayırdığı, sosyal medyada birbirlerine küfür ve hakaret ettikleri öğrenildi.

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