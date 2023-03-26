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Haberler Yaşam İstanbul arsa TOKİ sonuçları sorgulama ekranı: TOKİ İstanbul Merkez müstakil arsa kura çekimi ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 26.03.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 09:11

İstanbul arsa TOKİ sonuçları sorgulama ekranı: TOKİ İstanbul Merkez müstakil arsa kura çekimi ne zaman yapılacak?

İlk Evim TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi müşterek arsa için belli oldu. İstanbul Merkez İlkevim Müşterek Arsa Projesi 28 bin 954 parsele yapılan başvuruların tamamı kabul edilmiş oldu. Bu bakımdan TOKİ İstanbul Merkez müstakil arsa kura çekimi ne zaman sorusu yanıt arıyor. Yapılacak kuralar sonucu İstanbul arsa TOKİ sonuçları sorgulama ekranı erişime açılacak. TOKİ arsa kura takvimi üzerinden vatandaşlar TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından aratılıyor. İşte detaylar

İstanbul arsa TOKİ sonuçları sorgulama ekranı: TOKİ İstanbul Merkez müstakil arsa kura çekimi ne zaman yapılacak?

İstanbul arsa TOKİ sonuçları sorgulama ekranı ve kura çekiliş tarihleri araştırılmakta. İlk Evim TOKİ kura çekilişi 50 bin konut için kuralar çekilmeye başlanmıştı. "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak. Bunun yanında TOKİ İstanbul Merkez müstakil arsa kura çekimi de gelecek hafta başlıyor. Peki, TOKİ İstanbul arsa kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar

İstanbul arsa TOKİ sonuçları sorgulama ekranı: TOKİ İstanbul Merkez müstakil arsa kura çekimi ne zaman yapılacak?

İLK EVİM TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 19 NİSAN TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yayımlanan sosyal konut projesi takvimi kapsamında "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

Tuzla'da başlayan kuralar aynı ilçede 29 Mart tarihine kadar devam edecek.

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İstanbul arsa TOKİ sonuçları sorgulama ekranı: TOKİ İstanbul Merkez müstakil arsa kura çekimi ne zaman yapılacak?

YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

TOKİ kura çekimi sonuçları için yeni tarihler belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

17 Mart 2023'te sona eren ilk etaptan sonra 20 Mart 2023 tarihinde yeni TOKİ arsa kuraları başladı.

İstanbul arsa TOKİ sonuçları sorgulama ekranı: TOKİ İstanbul Merkez müstakil arsa kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ İSTANBUL ARSA KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Yeni TOKİ arsa kura takvimi ile 20 27 Mart arası çekilecek iller belli olurken, 27 Mart'ta İstanbul kuraları çekilecek.

İstanbul arsa TOKİ sonuçları sorgulama ekranı: TOKİ İstanbul Merkez müstakil arsa kura çekimi ne zaman yapılacak?

MÜŞTEREK ARSA BAŞVURULARININ TAMAMI KABUL EDİLDİ!

İstanbul Merkez İlkevim Müşterek Arsa Projesi 28 bin 954 parsele yapılan başvuruların tamamı kabul edildi. Böylece bütün başvurular onaylanmış oldu.

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