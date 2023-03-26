İstanbul arsa TOKİ sonuçları sorgulama ekranı: TOKİ İstanbul Merkez müstakil arsa kura çekimi ne zaman yapılacak?

İlk Evim TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi müşterek arsa için belli oldu. İstanbul Merkez İlkevim Müşterek Arsa Projesi 28 bin 954 parsele yapılan başvuruların tamamı kabul edilmiş oldu. Bu bakımdan TOKİ İstanbul Merkez müstakil arsa kura çekimi ne zaman sorusu yanıt arıyor. Yapılacak kuralar sonucu İstanbul arsa TOKİ sonuçları sorgulama ekranı erişime açılacak. TOKİ arsa kura takvimi üzerinden vatandaşlar TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından aratılıyor. İşte detaylar