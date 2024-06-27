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Haberler Yaşam İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı binada kısmen çökme! Valilikten açıklama geldi: Olay yerinden ilk görüntüler
Giriş Tarihi: 27.06.2024 06:56 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 09:59

İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı binada kısmen çökme! Valilikten açıklama geldi: Olay yerinden ilk görüntüler

Son dakika haberi: İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde Zafer mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binada sabah saatlerinde kısmen çöküntü meydana geldi. Yaşanan olay sonrası ekipler hızlıca olay yerine sevk edilerek enkazda çalışma başlatıldı. Valilik çöküntü sonrası ilk açıklama geldi.

İstanbul Bahçelievler’de 7 katlı binada kısmen çökme! Valilikten açıklama geldi: Olay yerinden ilk görüntüler

İstanbul Bahçelievler Zafer mahallesi Yadigar Sokak'ta 7 katlı bir binada sabah saatlerinde kısmen bir çöküntü meydana geldi.

İstanbul Bahçelievler’de 7 katlı binada kısmen çökme! Valilikten açıklama geldi: Olay yerinden ilk görüntüler

Olay yerinde itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri ekipleri sevk edildi. Polis tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, AFAD ekipleri enkazda arama kurtarma çalışması başlattı.

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İstanbul Bahçelievler’de 7 katlı binada kısmen çökme! Valilikten açıklama geldi: Olay yerinden ilk görüntüler

Hassas köpeklerle yapılan çalışmalar sonucunda enkaz altında kimsenin olmadığı anlaşıldı.

İstanbul Bahçelievler’de 7 katlı binada kısmen çökme! Valilikten açıklama geldi: Olay yerinden ilk görüntüler

ÇEVREDEKİ BİNALAR BOŞALTILDI

Çökme tehlikesi nedeniyle çevredeki bazı binalar da boşaltıldı. AFAD ekipleri bina enkazında arama faaliyetlerini sürdürüyor.

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İstanbul Bahçelievler’de 7 katlı binada kısmen çökme! Valilikten açıklama geldi: Olay yerinden ilk görüntüler

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Valilik yaptığı açıklamada, ölü ya da yaralının olmadığını ifade etti.

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