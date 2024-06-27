Haberler
Yaşam
İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı binada kısmen çökme! Valilikten açıklama geldi: Olay yerinden ilk görüntüler
Giriş Tarihi: 27.06.2024 06:56
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
09:59
İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı binada kısmen çökme! Valilikten açıklama geldi: Olay yerinden ilk görüntüler
Son dakika haberi: İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde Zafer mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binada sabah saatlerinde kısmen çöküntü meydana geldi. Yaşanan olay sonrası ekipler hızlıca olay yerine sevk edilerek enkazda çalışma başlatıldı. Valilik çöküntü sonrası ilk açıklama geldi.