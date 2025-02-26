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İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR OLDU? Kar yağışları İstanbul'un barajlarını doldurdu!
Giriş Tarihi: 26.02.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
11:37
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR OLDU? Kar yağışları İstanbul'un barajlarını doldurdu!
Türkiye'deki barajların doluluk oranları, son dönemdeki kar yağışları ve yağmurların etkisiyle önemli ölçüde artış gösterdi. Ülke genelinde devam eden yağışlar, barajların su seviyelerini yükseltmeye devam ediyor. İstanbul'daki Terkos, Alibey ve Ömerli barajlarının doluluk oranları ise en yüksek seviyeye ulaştı. Peki, İstanbul'daki baraj doluluk oranları şu an ne durumda ve yüzde kaçlık bir artış yaşandı?