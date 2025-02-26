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Haberler Yaşam İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR OLDU? Kar yağışları İstanbul'un barajlarını doldurdu!
Giriş Tarihi: 26.02.2025 11:36 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 11:37

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR OLDU? Kar yağışları İstanbul'un barajlarını doldurdu!

Türkiye'deki barajların doluluk oranları, son dönemdeki kar yağışları ve yağmurların etkisiyle önemli ölçüde artış gösterdi. Ülke genelinde devam eden yağışlar, barajların su seviyelerini yükseltmeye devam ediyor. İstanbul'daki Terkos, Alibey ve Ömerli barajlarının doluluk oranları ise en yüksek seviyeye ulaştı. Peki, İstanbul'daki baraj doluluk oranları şu an ne durumda ve yüzde kaçlık bir artış yaşandı?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR OLDU? Kar yağışları İstanbul’un barajlarını doldurdu!

İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son dakika verileriyle güncellenmeye devam ediyor. Özellikle son dönemdeki yağışların etkisiyle barajlardaki su seviyelerinde artış gözlemlendi. Peki, İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları nedir ve bu oran ne kadar yükseldi? İşte, ayrıntılar...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR OLDU? Kar yağışları İstanbul’un barajlarını doldurdu!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışının ardından barajların doluluk oranı hızla yükseliyor. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle baraj doluluk oranları yüzde 72.76 olarak ölçüldü. Barajlardaki doluluk oranı 15 gün içinde yüzde 13 oranında arttı. Geçtiğimiz kasım ayında yüzde 6.27 doluluk oranına düşen Alibeyköy barajında doluluk oranı 62.04'e ulaştı.

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İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR OLDU? Kar yağışları İstanbul’un barajlarını doldurdu!

İstanbul'da şubat ayında etkili olan soğuk hava dalgası ve günlerce süren kar yağışlarıyla birlikte baraj doluluk oranları artışa geçti. İSKİ bugün itibariyle yaptığı ölçümlerde doluluk oranlarını yüzde 72,76 olarak belirledi. Karların erimeye başlaması, baraj göllerini besleyen derelerin debilerinin artmasıyla son 15 gün içinde doluluk oranı yüzde 59.05'den yüzde 72.76'ya çıkarak yüzde 13 arttı. Geçtiğimiz Kasım ayında doluluk oranı yüzde 6,27'ye gerileyen Alibeyköy Barajında ise doluluk yüzde 62.04'e yükseldi. Karların erimesiyle birlikte daha önceden kuruyan alanlar tekrar suyla dolmaya başlarken, artışın hızlanarak sürmesi bekleniyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR OLDU? Kar yağışları İstanbul’un barajlarını doldurdu!

İstanbul'a su sağlayan Istrancalar'da doluluk oranı yüzde 90,03 olarak ölçüldü. Elmalı Barajında doluluk oranı ise yüzde 88,71 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'un kuzeyinde bulunan ve kısa bir süre önce adeta kuruyan Kazandere barajında doluluk oranı yüzde 75.69, Papuçdere barajında 78.5'a ulaştı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR OLDU? Kar yağışları İstanbul’un barajlarını doldurdu!

İSTANBUL'UN BARAJLARINDA DOLULUK ORANLARI

  • ÖMERLİ %79.6
  • DARLIK %69.2
  • ELMALI %88.71
  • TERKOS %74.97
  • ALİBEYKÖY %62.04
  • BÜYÜKÇEKMECE %70.15
  • SAZLIDERE %55.29
  • ISTARNACALAR %90.03
  • KAZANDERE %75.69
  • PAPUÇDERE %78.05
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