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Haberler Yaşam Güncel İstanbul baraj doluluk oranları 11 Temmuz 2024: İSKİ ile yağış ardından İstanbul barajlarında son durum!
Giriş Tarihi: 11.07.2024 23:09 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 23:09

Güncel İstanbul baraj doluluk oranları 11 Temmuz 2024: İSKİ ile yağış ardından İstanbul barajlarında son durum!

İstanbul baraj doluluk oranları 11 Temmuz 2024 tarihi ile sorgulanıyor. Megakenti etkisi altına alan gök gürültülü sağanak yağış sonrası gözler İSKİ kaynaklarına döndü. Yaz aylarında yaşanan yüksek sıcaklıklar nedeniyle su seviyesinde yaşanan düşüş toparlanacak mı merak ediliyor. Peki; İstanbul barajlarında son durum nedir? İşte, güncel baraj doluluk oranı...

Güncel İstanbul baraj doluluk oranları 11 Temmuz 2024: İSKİ ile yağış ardından İstanbul barajlarında son durum!

İstanbul baraj doluluk oranı 11 Temmuz 2024 gündemde. Son dönemde artan sıcaklık ardından şiddetli yağış şehri etkisi altına aldı. Barajlardaki su seviyesi yaz aylarında oldukça düşük seviyelere çekiliyor. Bu noktada yağışlar oldukça önemli. İşte, İSKİ baraj doluluk oranları...

Güncel İstanbul baraj doluluk oranları 11 Temmuz 2024: İSKİ ile yağış ardından İstanbul barajlarında son durum!

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM!

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. 11 Temmuz itibarıyla İstanbul'da barajlar yüzde 65,87 oranında dolu.

İşte, güncel veriler:

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Güncel İstanbul baraj doluluk oranları 11 Temmuz 2024: İSKİ ile yağış ardından İstanbul barajlarında son durum!

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Alibey: 36,23

Büyükçekmece: 61,71

Darlık: 66,29

Elmalı: 67,73

Güncel İstanbul baraj doluluk oranları 11 Temmuz 2024: İSKİ ile yağış ardından İstanbul barajlarında son durum!

Istrancalar: 35,47

Kazandere: 43,68

Pabuçdere: 50,02

Güncel İstanbul baraj doluluk oranları 11 Temmuz 2024: İSKİ ile yağış ardından İstanbul barajlarında son durum!

Sazlıdere: 55,94

Terkos: 77,69

Ömerli: 74,51

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