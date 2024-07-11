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Güncel İstanbul baraj doluluk oranları 11 Temmuz 2024: İSKİ ile yağış ardından İstanbul barajlarında son durum!
Giriş Tarihi: 11.07.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
23:09
Güncel İstanbul baraj doluluk oranları 11 Temmuz 2024: İSKİ ile yağış ardından İstanbul barajlarında son durum!
İstanbul baraj doluluk oranları 11 Temmuz 2024 tarihi ile sorgulanıyor. Megakenti etkisi altına alan gök gürültülü sağanak yağış sonrası gözler İSKİ kaynaklarına döndü. Yaz aylarında yaşanan yüksek sıcaklıklar nedeniyle su seviyesinde yaşanan düşüş toparlanacak mı merak ediliyor. Peki; İstanbul barajlarında son durum nedir? İşte, güncel baraj doluluk oranı...