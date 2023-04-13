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Haberler Yaşam İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 13 NİSAN 2023: Nisan yağmurlar barajlara yaradı! İşte Güncel İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları son durum
Giriş Tarihi: 13.04.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 10:38

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 13 NİSAN 2023: Nisan yağmurlar barajlara yaradı! İşte Güncel İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları son durum

İstanbul baraj doluluk oranları, son üç günde yağan nisan yağmurları sonrası İstanbul sakinleri tarafından aratılmakta. İSKİ baraj doluluk oranları 13 Nisan 2023 tarihinde güncellenmiş bir şekilde vatandaşlarla paylaşıldı. Yaşanan büyük kuraklık sonrası İstanbul son 10 yılın en kurak ikinci yılını geçiriyor. Bu noktada İstanbul baraj doluluk oranları son durum vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Bugünden sonra sıcaklar geri gelecek ve yağmurlar bir süre duracak. İşte İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları 13 Nisan 2023

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 13 NİSAN 2023: Nisan yağmurlar barajlara yaradı! İşte Güncel İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları son durum

Nisan yağmurları sonrası İstanbul baraj doluluk oranları 13 Nisan günü için de araştırılıyor. 2015 yılında yüzde 97 oranında dolu olan İstanbul'da barajlar bu yıl yüzde elliyi göremedi. Bu noktada İstanbul baraj doluluk oranları son durum araştırılıyor. İSKİ güncel İstanbul baraj doluluk oranlarını her zaman yayınlıyor. İşte detaylar

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 13 NİSAN 2023: Nisan yağmurlar barajlara yaradı! İşte Güncel İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları son durum

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK 2. NİSAN AYI BARAJ DOLULUK ORANI

13 Nisan 2023 tarihine geldiğimizde su doluluk oranı 44.38 olarak resmi kayıtlara geçerken, bundan tam 10 yıl önce barajların doluluk oranı yüzde 91.57 seviyesindeydi. 2015 yılında 97.36 ile zirveye çıkan doluluk oranları; şu an 44.38 seviyesinde.

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İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 13 NİSAN 2023: Nisan yağmurlar barajlara yaradı! İşte Güncel İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları son durum

SON 10 YILIN DOLULUK ORANI

2013: 91.57

2014: 33.25

2015: 97.36

2016: 86.86

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 13 NİSAN 2023: Nisan yağmurlar barajlara yaradı! İşte Güncel İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları son durum

2017: 87.46

2018: 91.38

2019: 92.7

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 13 NİSAN 2023: Nisan yağmurlar barajlara yaradı! İşte Güncel İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları son durum

2020: 70.25

2021: 80.28

2022: 88.2

2023: 44.38

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