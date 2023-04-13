Haberler Yaşam İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 13 NİSAN 2023: Nisan yağmurlar barajlara yaradı! İşte Güncel İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları son durum

Giriş Tarihi: 13.04.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 10:38

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 13 NİSAN 2023: Nisan yağmurlar barajlara yaradı! İşte Güncel İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları son durum

İstanbul baraj doluluk oranları, son üç günde yağan nisan yağmurları sonrası İstanbul sakinleri tarafından aratılmakta. İSKİ baraj doluluk oranları 13 Nisan 2023 tarihinde güncellenmiş bir şekilde vatandaşlarla paylaşıldı. Yaşanan büyük kuraklık sonrası İstanbul son 10 yılın en kurak ikinci yılını geçiriyor. Bu noktada İstanbul baraj doluluk oranları son durum vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Bugünden sonra sıcaklar geri gelecek ve yağmurlar bir süre duracak. İşte İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları 13 Nisan 2023