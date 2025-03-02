İstanbul Baraj Doluluk Oranları 2 Mart 2025: İstanbul barajlarına kar yaradı! İşte son durum…

İSKİ İstanbul barajlarındaki güncel duruma ilişkin verileri paylaştı. Son ayların en yüksek seviyesine ulaşan İstanbul baraj doluluk oranları; İstanbul'un kaç günlük suyu var sorusuyla mercek altına alınıyor. Alibey, Büyükçekmece, Ömerli, Terkos gibi megakente su sağlayan barajlardaki son durum yüzde 75 seviyelerine ulaştı. İşte güncel veriler…