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İstanbul Baraj Doluluk Oranları 2 Mart 2025: İstanbul barajlarına kar yaradı! İşte son durum…
Giriş Tarihi: 02.03.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
15:54
İstanbul Baraj Doluluk Oranları 2 Mart 2025: İstanbul barajlarına kar yaradı! İşte son durum…
İstanbul'da geçtiğimiz hafta yaşanan kar yağışlarının ardından barajlardaki son durum merak konusu oldu. İstanbul'un kaç günlük suyu var sorusuyla güncel durumu araştıran megakent sakinleri İSKİ'nin son açıklamalarını takip ediyor. İşte 2 Mart 2025 İstanbul baraj doluluk oranları.