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Haberler Yaşam İstanbul Baraj Doluluk Oranları 2 Mart 2025: İstanbul barajlarına kar yaradı! İşte son durum…
Giriş Tarihi: 02.03.2025 15:51 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 15:54

İstanbul Baraj Doluluk Oranları 2 Mart 2025: İstanbul barajlarına kar yaradı! İşte son durum…

İstanbul'da geçtiğimiz hafta yaşanan kar yağışlarının ardından barajlardaki son durum merak konusu oldu. İstanbul'un kaç günlük suyu var sorusuyla güncel durumu araştıran megakent sakinleri İSKİ'nin son açıklamalarını takip ediyor. İşte 2 Mart 2025 İstanbul baraj doluluk oranları.

İstanbul Baraj Doluluk Oranları 2 Mart 2025: İstanbul barajlarına kar yaradı! İşte son durum…

İSKİ İstanbul barajlarındaki güncel duruma ilişkin verileri paylaştı. Son ayların en yüksek seviyesine ulaşan İstanbul baraj doluluk oranları; İstanbul'un kaç günlük suyu var sorusuyla mercek altına alınıyor. Alibey, Büyükçekmece, Ömerli, Terkos gibi megakente su sağlayan barajlardaki son durum yüzde 75 seviyelerine ulaştı. İşte güncel veriler…

İstanbul Baraj Doluluk Oranları 2 Mart 2025: İstanbul barajlarına kar yaradı! İşte son durum…

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
İSKİ verilerine göre İstanbul'daki 10 barajın toplam doluluk oranı bugün yüzde 75,73 oldu.

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İstanbul Baraj Doluluk Oranları 2 Mart 2025: İstanbul barajlarına kar yaradı! İşte son durum…

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - 2 MART 2025

Alibey Barajı: %63,95
Büyükçekmece Barajı: %72,71
Darlık Barajı: %73,37
Elmalı Barajı: %92,62
Istrancalar Barajı: %95,29
Kazandere Barajı: %81,98
Pabuçdere Barajı: %81,2
Sazlıdere Barajı: %56,2
Terkos Barajı: %78,24
Ömerli Barajı: %83,02

İstanbul Baraj Doluluk Oranları 2 Mart 2025: İstanbul barajlarına kar yaradı! İşte son durum…