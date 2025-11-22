Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul baraj doluluk oranları 22 Kasım 2025: İSKİ açıklaması ile İstanbul barajlarında son durum ne?
Giriş Tarihi: 22.11.2025 11:48 Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 11:49

İstanbul baraj doluluk oranları 22 Kasım 2025: İSKİ açıklaması ile İstanbul barajlarında son durum ne?

İstanbul'da kasım ayının yağışsız geçmesi sebebiyle barajlardaki durum megakent sakinleri için araştırma konusu halini aldı. Beklenen yağışların gelmemesi ve yaşanan lodos nedeniyle buharlaşmanın artışı sebebiyle su seviyelerinde düşüş yaşandı. Uzmanlar su kullanımı konusunda vatandaşları uyarırken İstanbul barajlarında son durum ne sorusu yanıt arıyor. İşte 22 Kasım 2025 İSKİ açıklamaları ile İstanbul baraj doluluk oranları.

İstanbul'a su sağlayan Ömerli, Darlık, Alibey, Terkos gibi barajlarındaki güncel doluluk oranları megakentteki vatandaşlar tarafından inceleniyor. İSKİ tarafından güncellenen tabloyla birlikte İstanbul barajlarında son durum şekillendi. İşte İşte 22 Kasım 2025 İSKİ açıklamaları ile İstanbul baraj doluluk oranları hakkında detaylar;

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI- 22 KASIM 2025

İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 20.01 olarak duyuruldu.

22 KASIM 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli 17,53

Darlık 28,71

Elmalı 50,42

Terkos 22,23

Alibey 12,37

Büyükçekmece 21,81

Sazlıdere 19,57

Istrancalar 21,4

Kazandere 1,82