İstanbul baraj doluluk oranları 22 Kasım 2025: İSKİ açıklaması ile İstanbul barajlarında son durum ne?

İstanbul'a su sağlayan Ömerli, Darlık, Alibey, Terkos gibi barajlarındaki güncel doluluk oranları megakentteki vatandaşlar tarafından inceleniyor. İSKİ tarafından güncellenen tabloyla birlikte İstanbul barajlarında son durum şekillendi. İşte İşte 22 Kasım 2025 İSKİ açıklamaları ile İstanbul baraj doluluk oranları hakkında detaylar;