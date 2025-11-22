Haberler
Yaşam
İstanbul baraj doluluk oranları 22 Kasım 2025: İSKİ açıklaması ile İstanbul barajlarında son durum ne?
Giriş Tarihi: 22.11.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 11:49
İstanbul baraj doluluk oranları 22 Kasım 2025: İSKİ açıklaması ile İstanbul barajlarında son durum ne?
İstanbul'da kasım ayının yağışsız geçmesi sebebiyle barajlardaki durum megakent sakinleri için araştırma konusu halini aldı. Beklenen yağışların gelmemesi ve yaşanan lodos nedeniyle buharlaşmanın artışı sebebiyle su seviyelerinde düşüş yaşandı. Uzmanlar su kullanımı konusunda vatandaşları uyarırken İstanbul barajlarında son durum ne sorusu yanıt arıyor. İşte 22 Kasım 2025 İSKİ açıklamaları ile İstanbul baraj doluluk oranları.