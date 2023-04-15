Haberler Yaşam İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM | İSKİ (15 Nisan) İstanbul barajlarındaki su seviyesi ne kadar oldu doluluk oranı ne kadar?

Giriş Tarihi: 15.04.2023 19:55 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 19:56

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM | İSKİ (15 Nisan) İstanbul barajlarındaki su seviyesi ne kadar oldu doluluk oranı ne kadar?

İstanbul başta olmak üzere birçok ilimiz için oldukça kurak geçen kış mevsimi barajlarda da su sorununu beraberinde getirdi. İSKİ resmi sitesi üzerinden İstanbul baraj doluluk oranlarını paylaşıyor. Öte yandan 14 Nisan tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada "Ülkemiz yağışlı bir dönemden geçmektedir. Bunun da baraj doluluklarına olumlu etki yapması beklenmektedir." İfadeleri de yer almıştı. Peki, İstanbul barajlardaki su seviyesi ne kadar oldu doluluk oranı ne kadar? İşte 15 Nisan İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ve tüm detaylar.