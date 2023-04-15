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Haberler Yaşam İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM | İSKİ (15 Nisan) İstanbul barajlarındaki su seviyesi ne kadar oldu doluluk oranı ne kadar?
Giriş Tarihi: 15.04.2023 19:55 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 19:56

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM | İSKİ (15 Nisan) İstanbul barajlarındaki su seviyesi ne kadar oldu doluluk oranı ne kadar?

İstanbul başta olmak üzere birçok ilimiz için oldukça kurak geçen kış mevsimi barajlarda da su sorununu beraberinde getirdi. İSKİ resmi sitesi üzerinden İstanbul baraj doluluk oranlarını paylaşıyor. Öte yandan 14 Nisan tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada "Ülkemiz yağışlı bir dönemden geçmektedir. Bunun da baraj doluluklarına olumlu etki yapması beklenmektedir." İfadeleri de yer almıştı. Peki, İstanbul barajlardaki su seviyesi ne kadar oldu doluluk oranı ne kadar? İşte 15 Nisan İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ve tüm detaylar.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM | İSKİ 15 Nisan İstanbul barajlarındaki su seviyesi ne kadar oldu doluluk oranı ne kadar?

Geride bıraktığımız kış mevsiminde yurt genelinde büyük bir kuraklık söz konusuydu. Yağışların beklenenden az olmasıyla beraber yaz mevsiminde susuzluk tehlikesi için alarm verildi. İSKİ baraj doluluk oranları da bu kapsamda takip ediliyor. Hal böyleyken ise gün içerisinde "İstanbul barajlardaki su seviyesi ne kadar oldu doluluk oranı ne kadar?" soruları öne çıkıyor. İşte 15 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları güncel durum ve tüm detaylar.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM | İSKİ 15 Nisan İstanbul barajlarındaki su seviyesi ne kadar oldu doluluk oranı ne kadar?

15 NİSAN 2023 BARAJLARDAKİ SON DURUM TABLODAKİ GİBİDİR

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK 2. NİSAN AYI BARAJ DOLULUK ORANI

15 Nisan 2023 tarihi verilerine göre su doluluk oranı 45.18 olarak resmi kayıtlara geçerken, bundan tam 10 yıl önce barajların doluluk oranı yüzde 91.57 seviyesindeydi. 2015 yılında 97.36 ile zirveye çıkan doluluk oranları; şu an 44.96 seviyesinde.

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İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM | İSKİ 15 Nisan İstanbul barajlarındaki su seviyesi ne kadar oldu doluluk oranı ne kadar?

SON 10 YILIN DOLULUK ORANI

2013: 91.57

2014: 33.25

2015: 97.36

2016: 86.86

2017: 87.46

2018: 91.38

2019: 92.7

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM | İSKİ 15 Nisan İstanbul barajlarındaki su seviyesi ne kadar oldu doluluk oranı ne kadar?

2020: 70.25

2021: 80.28

2022: 88.2

2023: 44.96

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM | İSKİ 15 Nisan İstanbul barajlarındaki su seviyesi ne kadar oldu doluluk oranı ne kadar?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM NEDİR?

İstanbul barajlarının genel doluluk oranı İSKİ resmi sitesinde % 41.51 olarak açıklandı. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları ise şu şekilde;

Alibey barajı 19.16

Büyükçekmece barajı 31.95,

Darlık barajı 58.22,

Elmalı barajı 46.3,

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