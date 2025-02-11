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İstanbul Başakşehir okullar tatil mi? Başakşehir'de yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Valilik açıklaması bekleniyor!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
11:50
İstanbul Başakşehir okullar tatil mi? Başakşehir'de yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Valilik açıklaması bekleniyor!
İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları sonrası Başakşehir'de okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. 12 Şubat Çarşamba günü için İstanbul Valiliği'nden gelecek açıklamalar öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Başakşehir'de okullar tatil mi? İşte detaylar…