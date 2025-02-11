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Haberler Yaşam İstanbul Başakşehir okullar tatil mi? Başakşehir'de yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Valilik açıklaması bekleniyor!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 11:49 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:50

İstanbul Başakşehir okullar tatil mi? Başakşehir'de yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Valilik açıklaması bekleniyor!

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları sonrası Başakşehir'de okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. 12 Şubat Çarşamba günü için İstanbul Valiliği'nden gelecek açıklamalar öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Başakşehir'de okullar tatil mi? İşte detaylar…

İstanbul Başakşehir okullar tatil mi? Başakşehir’de yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Valilik açıklaması bekleniyor!

Soğuk hava ve kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da, Başakşehir'de okulların tatil edilip edilmeyeceği araştırılıyor. 12 Şubat'ta eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunda valilik açıklaması bekleniyor. Peki, İstanbul Başakşehir'de okullar tatil mi? 12 Şubat Valilik açıklaması ile Başakşehir'de yarın okullar tatil mi?

İstanbul Başakşehir okullar tatil mi? Başakşehir’de yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Valilik açıklaması bekleniyor!

ÇARŞAMBA GÜNÜ ÖĞLE SAATİNE KADAR KAR YAĞACAK

Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerine göre İstanbul'da başlayan kar yağışının Çarşamba öğle saatine kadar etkisini sürdüreceği ve hava sıcaklığının ise 2 ila 4 derece arasında olacağı kaydedildi.

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İstanbul Başakşehir okullar tatil mi? Başakşehir’de yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Valilik açıklaması bekleniyor!

İSTANBUL'UN BİRÇOK İLÇESİNDEN TATİL HABERİ GELDİ!

İstanbul Kaymakamlığı tarafından yoğun kar yağışı görülen ilçelerinde 11 Şubat Salı günü okullar tatil edildi. O ilçelerde okulların tatil edilmesinin ardından İstanbul genelinde okulların tatil edilip edilmeyeceği de merak ediliyor.

Gözler 12 Şubat Çarşamba günü için Valilik açıklamalarına çevrildi;

İstanbul Başakşehir okullar tatil mi? Başakşehir’de yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Valilik açıklaması bekleniyor!

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Başakşehir'de 12 Şubat tarihinde okulların tatil olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Başakşehir Valiliği'nin ilerleyen saatlerde konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

İstanbul Başakşehir okullar tatil mi? Başakşehir’de yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Valilik açıklaması bekleniyor!

AKOM'DAN UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

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