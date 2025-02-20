Haberler
Yaşam
İstanbul Başakşehir’deki maganda hakkında karar! Kadın sürücünün önünü kesip saldırmıştı!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
15:05
İstanbul Başakşehir’deki maganda hakkında karar! Kadın sürücünün önünü kesip saldırmıştı!
İstanbul Başakşehir'de trafik magandası terörü esti. S.Z. isimli maganda kadın sürücünün önünü kesip arabasına saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla da saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karara itiraz edildi. İtiraz sonrası tekrar gözaltına alınan S.Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi.