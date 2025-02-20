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Haberler Yaşam İstanbul Başakşehir’deki maganda hakkında karar! Kadın sürücünün önünü kesip saldırmıştı!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:52 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 15:05

İstanbul Başakşehir’deki maganda hakkında karar! Kadın sürücünün önünü kesip saldırmıştı!

İstanbul Başakşehir'de trafik magandası terörü esti. S.Z. isimli maganda kadın sürücünün önünü kesip arabasına saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla da saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karara itiraz edildi. İtiraz sonrası tekrar gözaltına alınan S.Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Başakşehir’deki maganda hakkında karar! Kadın sürücünün önünü kesip saldırmıştı!

İstanbul Başakşehir'de trafik magandası terörü esti. S.Z. isimli maganda kadın sürücünün önünü kesip arabasına saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla da saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Başakşehir’deki maganda hakkında karar! Kadın sürücünün önünü kesip saldırmıştı!

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başakşehir'de skandal görüntü! Maganda kadın sürücüye böyle saldırdı | Video

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İstanbul Başakşehir’deki maganda hakkında karar! Kadın sürücünün önünü kesip saldırmıştı!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karara itiraz edildi. İtiraz sonrası tekrar gözaltına alınan S.Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Başakşehir’deki maganda hakkında karar! Kadın sürücünün önünü kesip saldırmıştı!

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda saldırganla kadının Kuzey Marmara Yolu Başakşehir istikametinde yol vermeme nedeniyle tartıştığı öğrenildi.

İstanbul Başakşehir’deki maganda hakkında karar! Kadın sürücünün önünü kesip saldırmıştı!

S.Z. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyette işlemleri biten şahıs, "Mala Zarar Verme", "Tehdit - Hakaret" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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