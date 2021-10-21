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Haberler Yaşam İstanbul Beşiktaş’ta inanılmaz görüntü: Kucağına alarak yavaşça indirdiler!
Giriş Tarihi: 21.10.2021 10:12 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 10:12

İstanbul Beşiktaş’ta inanılmaz görüntü: Kucağına alarak yavaşça indirdiler!

İstanbul Beşiktaş'ta inanılmaz bir kaza yaşandı. Kadın sürücü, fren yerine gaza bastı. Ortaya bu ilginç manzara çıktı!

İstanbul Beşiktaş’ta inanılmaz görüntü: Kucağına alarak yavaşça indirdiler!

YER: İSTANBUL BEŞİKTAŞ!

İstanbul Beşiktaş'ta dün inanılmaz bir kaza yaşandı. İddiaya göre, adı öğrenilemeyen kadın sürücü 34 DNZ 902 plakalı otomobili ile yanlışlıkla çıkmaz sokağa girdi.

İstanbul Beşiktaş’ta inanılmaz görüntü: Kucağına alarak yavaşça indirdiler!

Sürücü, sokaktan çıkabilmek için manevra yapabilmek için apartmanın otoparkına girdi.

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İstanbul Beşiktaş’ta inanılmaz görüntü: Kucağına alarak yavaşça indirdiler!

İNANILMAZ GÖRÜNTÜ

Bu sırada fren yerine gaza basan sürücü, otomobili ile istinat duvarı üzerindeki demir korkulukları aşarak, apartmanın bahçesine düştü.

İstanbul Beşiktaş’ta inanılmaz görüntü: Kucağına alarak yavaşça indirdiler!

Çevredekiler, yardıma koşarak, otomobilde sıkışan kadını kurtardı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Beşiktaş’ta inanılmaz görüntü: Kucağına alarak yavaşça indirdiler!

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı kadını Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

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