Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul Boğazı'nda 60 yıl sonra bir ilk! Balıkçılara şaşkınlık yaratan anlar
Giriş Tarihi: 15.10.2021 15:48 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 15:50

İstanbul Boğazı'nda 60 yıl sonra bir ilk! Balıkçılara şaşkınlık yaratan anlar

Sarıyer'de lüfer avlamak için boğaza açılan balıkçı Şaban Şengül ve arkadaşları, ağlarına takılan kılıç balığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

İstanbul Boğazı’nda 60 yıl sonra bir ilk! Balıkçılara şaşkınlık yaratan anlar

Sarıyer'de balıkçılık yapan Şaban Şengül, 3 gün önce lüfer avlamak için teknesi ile denize açıldı.

İstanbul Boğazı’nda 60 yıl sonra bir ilk! Balıkçılara şaşkınlık yaratan anlar

Büyükdere açıklarında ağlarını seren Şengül ve arkadaşları, ağları toplamaya başladıklarında ağlara takılmış kılıç balığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul Boğazı’nda 60 yıl sonra bir ilk! Balıkçılara şaşkınlık yaratan anlar

Büyük sevinç yaşayan balıkçılar tekneye alınan kılıç balığı ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstanbul Boğazı’nda 60 yıl sonra bir ilk! Balıkçılara şaşkınlık yaratan anlar

Ağlarına kılıç balığı takılan balıkçı teknesinin kaptanı Şaban Şengül, "Biz lüfer avcılığı yapıyorduk aslında, yani biz kılıç balığı peşinde değiliz.

İstanbul Boğazı’nda 60 yıl sonra bir ilk! Balıkçılara şaşkınlık yaratan anlar

Büyükdere'de balık ararken ağı sardık baktık lüferin içinde kılıç balığı çıktı. Biz de şaşırdık.

SON DAKİKA