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Büyükçekmece'de yarın okullar tatil mi? Kaymakamlık açıklamaları ile 12 Şubat Büyükçekmece'de okul var mı, yok mu?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
14:14
Büyükçekmece'de yarın okullar tatil mi? Kaymakamlık açıklamaları ile 12 Şubat Büyükçekmece'de okul var mı, yok mu?
İstanbul'da devam eden olumsuz hava koşulları, Büyükçekmece'de okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. 12 Şubat'ta öğrenciler ders başı yapacak mı, Büyükçekmece'de okullar tatil mi, eğitime ara verilecek mi? Veliler ve öğrenciler valilikten gelecek açıklamayı bekliyor. İşte son gelişmeler…