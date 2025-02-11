Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Büyükçekmece'de yarın okullar tatil mi? Kaymakamlık açıklamaları ile 12 Şubat Büyükçekmece'de okul var mı, yok mu?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 14:14 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 14:14

Büyükçekmece'de yarın okullar tatil mi? Kaymakamlık açıklamaları ile 12 Şubat Büyükçekmece'de okul var mı, yok mu?

İstanbul'da devam eden olumsuz hava koşulları, Büyükçekmece'de okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. 12 Şubat'ta öğrenciler ders başı yapacak mı, Büyükçekmece'de okullar tatil mi, eğitime ara verilecek mi? Veliler ve öğrenciler valilikten gelecek açıklamayı bekliyor. İşte son gelişmeler…

Büyükçekmece’de yarın okullar tatil mi? Kaymakamlık açıklamaları ile 12 Şubat Büyükçekmece’de okul var mı, yok mu?

Büyükçekmece'de 12 Şubat Pazartesi günü okulların açık olup olmayacağı gündemde. Kar yağışı ve buzlanma riskine karşı gözler İstanbul Valiliği'nin yapacağı resmi duyuruya çevrildi. Peki, yarın Büyükçekmece'de okullar tatil mi? İşte, detaylar!

Büyükçekmece’de yarın okullar tatil mi? Kaymakamlık açıklamaları ile 12 Şubat Büyükçekmece’de okul var mı, yok mu?

İSTANBUL VALİLİĞİ: İL GENELİNDE TATİL YOK

Valilikten yapılan açıklamada, kentin kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışının şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmadığı, bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Büyükçekmece’de yarın okullar tatil mi? Kaymakamlık açıklamaları ile 12 Şubat Büyükçekmece’de okul var mı, yok mu?

İlçe Umumu Hıfsa Kurullarının kar yağışının etkili olduğu ilçelerdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin yetkilendirildiği vurgulandığı açıklamada, "Bu kapsamda Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Arnavutköy, Beykoz, Sultangazi ve Beylikdüzü ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Büyükçekmece’de yarın okullar tatil mi? Kaymakamlık açıklamaları ile 12 Şubat Büyükçekmece’de okul var mı, yok mu?

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan açıklamada 11 Şubat Salı günü Büyükçekmece'de okullar tatil ilan edildi.

Büyükçekmece’de yarın okullar tatil mi? Kaymakamlık açıklamaları ile 12 Şubat Büyükçekmece’de okul var mı, yok mu?

12 ŞUBAT BÜYÜKÇEKMECE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Büyükçekmece'de 12 Şubat tarihinde okulların tatil olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul Valiliği'nin ilerleyen saatlerde konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

SON DAKİKA