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İstanbul dahil 15 ilde alarm! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
Giriş Tarihi: 04.07.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
10:02
İstanbul dahil 15 ilde alarm! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
Son dakika haberi... Yaz aylarının gelmesiyle birlikte birçok ilde sıcaklıklar artarken, Meteoroloji'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Yayınlanan hava durumu raporunda hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinde seyredeceği belirtilirken, İstanbul dahil olmak üzere 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor..