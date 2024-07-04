İstanbul dahil 15 ilde alarm! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Bilecik ve İstanbul'un batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 38°C

Parçalı bulutlu