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Haberler Yaşam İstanbul dahil 15 ilde alarm! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
Giriş Tarihi: 04.07.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 10:02

İstanbul dahil 15 ilde alarm! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Son dakika haberi... Yaz aylarının gelmesiyle birlikte birçok ilde sıcaklıklar artarken, Meteoroloji'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Yayınlanan hava durumu raporunda hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinde seyredeceği belirtilirken, İstanbul dahil olmak üzere 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor..

İstanbul dahil 15 ilde alarm! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu değerlendirme raporu yayımlandı. Rapora göre ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Trakya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Bolu, Muş, Bitlis, Van, İstanbul'un batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul dahil 15 ilde alarm! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

5 İLDE SARI KODLU ALARM
İç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra Ağrı, Erzurum, Artvin, Ardahan ve Kars illerine yönelik sarı kodlu uyarı bulunuyor.

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İstanbul dahil 15 ilde alarm! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, İç Ege ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

İstanbul dahil 15 ilde alarm! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Bilecik ve İstanbul'un batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 38°C
Parçalı bulutlu

İstanbul dahil 15 ilde alarm! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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