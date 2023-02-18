İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, hangi ilçeler riskli, büyüklüğü kaç olacak? Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi açıklaması!

Kahramanmaraş felaketi sonrası gündeme gelen İstanbul depremi için çeşitli tahminler uzman isimler tarafından sıkça yapılan uyarılarla konuşuluyor. Marmara bölgesini etkileyecek depremin yaklaştığını savunan uzmanlardan biri de Prof. Dr. Naci Görür. Görür, son açıklamasında "Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum." İfadelerini kullanmıştı. Peki, İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, hangi ilçeler riskli, büyüklüğü kaç olacak? İşte İstanbul depremi için tarih tahminleri ve Naci Görür'ün o açıklaması…