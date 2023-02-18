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Haberler Yaşam İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, hangi ilçeler riskli, büyüklüğü kaç olacak? Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması!
Giriş Tarihi: 18.02.2023 20:18 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 20:20

İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, hangi ilçeler riskli, büyüklüğü kaç olacak? Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması!

Kahramanmaraş felaketi sonrası gündeme gelen İstanbul depremi için çeşitli tahminler uzman isimler tarafından sıkça yapılan uyarılarla konuşuluyor. Marmara bölgesini etkileyecek depremin yaklaştığını savunan uzmanlardan biri de Prof. Dr. Naci Görür. Görür, son açıklamasında "Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum." İfadelerini kullanmıştı. Peki, İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, hangi ilçeler riskli, büyüklüğü kaç olacak? İşte İstanbul depremi için tarih tahminleri ve Naci Görür'ün o açıklaması…

İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, hangi ilçeler riskli, büyüklüğü kaç olacak? Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi açıklaması!

Olası İstanbul depremi için peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş felaketinin ardından megakentte de beklenen depremle ilgili vatandaşlar üzerinden büyük bir tedirginlik hakim. Bu kapsamda uzmanlar çeşitli teoriler ortaya atıyor. Vatandaşlar ise "İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, kaç büyüklüğünde olacak?" sorularıyla uzmanların açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, kaç büyüklüğünde olacak? İşte detaylar.

İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, hangi ilçeler riskli, büyüklüğü kaç olacak? Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi açıklaması!

NACİ GÖRÜR'DEN İSTANBUL AÇIKLAMASI

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, DHA'ya Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi. AFAD'ın verilerine göre 6 Şubat'ta saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Büyük kayıpların yaşandığı bu deprem konuşulurken İstanbul depremine yönelik de önlemler alınması gerektiği dile getirildi.

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İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, hangi ilçeler riskli, büyüklüğü kaç olacak? Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi açıklaması!

'İLK KEZ SÖYLÜYORUM, İKİ FAY ENERJİSİNİN BÜYÜK KISMINI BOŞALTTI'
Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay hattının enerjisinin büyük bir kısmının boşalttığını belirterek, Prof. Dr. Naci Görür "Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay var. Biri Kuzey Anadolu fayı, diğeri Doğu Anadolu fayı. Her iki fay enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı. Bu demektir önümüzdeki birkaç yüz sene içerisinde Türkiye'de çok büyük bir deprem olmayacak, en azından bu iki fay kuşağı boyunca. Bu bizim için ülkeyi depreme hazırlama açısından bir şans. İrili ufaklı başka yerlerde deprem olabilir, burada da küçük depremler olur ama Türkiye'nin en ağırlıklı fay zonları enerjiyi boşalttı. Bu bir imkan, bunu ilk kez söylüyorum bunu bütün Türkiye duysun" dedi.

İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, hangi ilçeler riskli, büyüklüğü kaç olacak? Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi açıklaması!

İSTANBUL DEPREMİ OLACAK MI, NE ZAMAN, KAÇ ŞİDDETİNDE OLUR?
İstanbul'da hasarın daha fazla olacağını belirten Prof. Dr. Naci Görür "İstanbul'da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum.

İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, hangi ilçeler riskli, büyüklüğü kaç olacak? Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi açıklaması!

Ancak Maraş depremi beklediğimiz Marmara depreminden daha büyük. İstanbul'da en fazla 7.5 bekliyoruz. İstanbul'da daha küçük deprem beklememize rağmen, İstanbul'da hasar Maraş'tan daha fazla olur. Diğer yandan Maraş'ta da hasarın epey fazla olacağını üzülerek tahmin ediyorum, inşallah yanılırım ama açıklanınca göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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