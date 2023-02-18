İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, hangi illeri etkiler? Naci Görür’den kritik uyarı gelmişti: Olası İstanbul depremi büyüklüğü ve tarihi...

Uzmanlar büyük İstanbul depremi için peş peşe uyarılar yapmaya devam ediyor. Kahramanmaraş felaketi sonrasında megakentte de beklenen depremle ilgili tedirginlikler doğdu. Bu kapsamda çeşitli teoriler ortaya atılırken "İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, kaç büyüklüğünde olacak?" soruları yanıt arıyor. Prof. Dr. Naci Görür de olası depremle ilgili yorum yapan isimler arasındaydı ve bölgeden endişe duyduğunu belirtmişti. Peki, İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, kaç büyüklüğünde olacak? İşte detaylar.