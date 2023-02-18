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Giriş Tarihi: 18.02.2023 06:17 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 06:17

İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, hangi illeri etkiler? Naci Görür'den kritik uyarı gelmişti: Olası İstanbul depremi büyüklüğü ve tarihi...

Uzmanlar büyük İstanbul depremi için peş peşe uyarılar yapmaya devam ediyor. Kahramanmaraş felaketi sonrasında megakentte de beklenen depremle ilgili tedirginlikler doğdu. Bu kapsamda çeşitli teoriler ortaya atılırken "İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, kaç büyüklüğünde olacak?" soruları yanıt arıyor. Prof. Dr. Naci Görür de olası depremle ilgili yorum yapan isimler arasındaydı ve bölgeden endişe duyduğunu belirtmişti. Peki, İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, kaç büyüklüğünde olacak? İşte detaylar.

İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, hangi illeri etkiler? Naci Görür’den kritik uyarı gelmişti: Olası İstanbul depremi büyüklüğü ve tarihi...

Olası İstanbul depremi için kritik uyarılar geliyor. Bazı uzman isimler yakın zamanda megakent ve çevresini etkileyecek bir depremin olabileceği görüşünü savunurken vatandaşlar "İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, kaç büyüklüğünde olacak?" sorularına yanıt arıyor. Aslında, Kahramanmaraş felaketi sonrası deprem kuşağında yer alan ülkemizde her bir noktada deprem tedirginliği doğdu. Peki, olası İstanbul depremi ne zaman bekleniyor? İşte detaylar.

İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, hangi illeri etkiler? Naci Görür’den kritik uyarı gelmişti: Olası İstanbul depremi büyüklüğü ve tarihi...

NACİ GÖRÜR'DEN İSTANBUL AÇIKLAMASI

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, DHA'ya Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi. AFAD'ın verilerine göre 6 Şubat'ta saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Büyük kayıpların yaşandığı bu deprem konuşulurken İstanbul depremine yönelik de önlemler alınması gerektiği dile getirildi.

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İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, hangi illeri etkiler? Naci Görür’den kritik uyarı gelmişti: Olası İstanbul depremi büyüklüğü ve tarihi...

'İLK KEZ SÖYLÜYORUM, İKİ FAY ENERJİSİNİN BÜYÜK KISMINI BOŞALTTI'
Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay hattının enerjisinin büyük bir kısmının boşalttığını belirterek, Prof. Dr. Naci Görür "Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay var. Biri Kuzey Anadolu fayı, diğeri Doğu Anadolu fayı. Her iki fay enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı. Bu demektir önümüzdeki birkaç yüz sene içerisinde Türkiye'de çok büyük bir deprem olmayacak, en azından bu iki fay kuşağı boyunca. Bu bizim için ülkeyi depreme hazırlama açısından bir şans. İrili ufaklı başka yerlerde deprem olabilir, burada da küçük depremler olur ama Türkiye'nin en ağırlıklı fay zonları enerjiyi boşalttı. Bu bir imkan, bunu ilk kez söylüyorum bunu bütün Türkiye duysun" dedi.

İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, hangi illeri etkiler? Naci Görür’den kritik uyarı gelmişti: Olası İstanbul depremi büyüklüğü ve tarihi...

İSTANBUL DEPREMİ OLACAK MI, NE ZAMAN, KAÇ ŞİDDETİNDE OLUR?
İstanbul'da hasarın daha fazla olacağını belirten Prof. Dr. Naci Görür "İstanbul'da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum.

İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, hangi illeri etkiler? Naci Görür’den kritik uyarı gelmişti: Olası İstanbul depremi büyüklüğü ve tarihi...

Ancak Maraş depremi beklediğimiz Marmara depreminden daha büyük. İstanbul'da en fazla 7.5 bekliyoruz. İstanbul'da daha küçük deprem beklememize rağmen, İstanbul'da hasar Maraş'tan daha fazla olur. Diğer yandan Maraş'ta da hasarın epey fazla olacağını üzülerek tahmin ediyorum, inşallah yanılırım ama açıklanınca göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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