Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul depremi ne zaman kaç şiddetinde olacak? Olası İstanbul depremi büyüklüğü, tarihi, etkileyeceği iller...
Giriş Tarihi: 24.02.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 09:47

İstanbul depremi ne zaman kaç şiddetinde olacak? Olası İstanbul depremi büyüklüğü, tarihi, etkileyeceği iller...

Kahramanmaraş felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken özellikle Marmara bölgesinde büyük İstanbul depremi için tedirginlik hakim. Son olarak Jeolog, Deniz Jeolojisi Uzmanı ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'de depremden daha gerçek başka bir konu olmadığının altını çizerek İstanbul depremi için peş peşe açıklamalarda bulunan uzman isimler arasında yer alıyor. Peki, İstanbul depremi ne zaman kaç şiddetinde olacak? İşte bölgedeki fay hattı ile ilgili gelen o uyarıların detayları…

İstanbul depremi ne zaman kaç şiddetinde olacak? Olası İstanbul depremi büyüklüğü, tarihi, etkileyeceği iller...

İstanbul depremi için peş peşe uyarılar geliyor. Büyüklüğünün 7'nin üzerinde olacağı konuşulan ve büyük yıkımlara sebebiyet vermesi beklenen depremle ilgili olarak gelen uyarılarla vatandaşlar üzerindeki tedirginlik de büyüdü. Bu kapsamda ise "İstanbul depremi ne zaman kaç şiddetinde olacak?" soruları yanıt arıyor. En dikkat çeken açıklamalardan biri ise Prof. Dr. Naci Görür'e ait. Peki, İstanbul depremi ne zaman kaç şiddetinde olacak? İşte detaylar.

İstanbul depremi ne zaman kaç şiddetinde olacak? Olası İstanbul depremi büyüklüğü, tarihi, etkileyeceği iller...

NACİ GÖRÜR'DEN İSTANBUL AÇIKLAMASI

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, DHA'ya Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi. AFAD'ın verilerine göre 6 Şubat'ta saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Büyük kayıpların yaşandığı bu deprem konuşulurken İstanbul depremine yönelik de önlemler alınması gerektiği dile getirildi.

'İLK KEZ SÖYLÜYORUM, İKİ FAY ENERJİSİNİN BÜYÜK KISMINI BOŞALTTI'

Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay hattının enerjisinin büyük bir kısmının boşalttığını belirterek, Prof. Dr. Naci Görür "Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay var. Biri Kuzey Anadolu fayı, diğeri Doğu Anadolu fayı. Her iki fay enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı. Bu demektir önümüzdeki birkaç yüz sene içerisinde Türkiye'de çok büyük bir deprem olmayacak, en azından bu iki fay kuşağı boyunca. Bu bizim için ülkeyi depreme hazırlama açısından bir şans. İrili ufaklı başka yerlerde deprem olabilir, burada da küçük depremler olur ama Türkiye'nin en ağırlıklı fay zonları enerjiyi boşalttı. Bu bir imkan, bunu ilk kez söylüyorum bunu bütün Türkiye duysun" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul depremi ne zaman kaç şiddetinde olacak? Olası İstanbul depremi büyüklüğü, tarihi, etkileyeceği iller...

İSTANBUL DEPREMİ OLACAK MI, NE ZAMAN, KAÇ ŞİDDETİNDE OLUR?
İstanbul'da hasarın daha fazla olacağını belirten Prof. Dr. Naci Görür "İstanbul'da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum.

Ancak Maraş depremi beklediğimiz Marmara depreminden daha büyük. İstanbul'da en fazla 7.5 bekliyoruz. İstanbul'da daha küçük deprem beklememize rağmen, İstanbul'da hasar Maraş'tan daha fazla olur. Diğer yandan Maraş'ta da hasarın epey fazla olacağını üzülerek tahmin ediyorum, inşallah yanılırım ama açıklanınca göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul depremi ne zaman kaç şiddetinde olacak? Olası İstanbul depremi büyüklüğü, tarihi, etkileyeceği iller...

İSTANBUL'DA 250 YILDA BİR BÜYÜK DEPREM RİSKİ ARTIYOR

Kronolojik olarak İstanbul deprem tarihi incelendiğinde son 500 yılda 2 büyük deprem göze çarpıyor. Gölcük depremi ve Düzce depremi İstanbul depremi olarak sayılmıyor.

7 şiddetinin üzerinde büyük depremlerin Orta Marmara fayında İstanbul depremi yaratması yaklaşık 250 yılda bir olması göze çarpıyor. Deprem uzmanları son büyük İstanbul depremi 1766 yılında gerçekleştiği dikkate alındığında, Orta Marmara Fayında yeni bir deprem riskinin arttığını ifade ediyor.

İstanbul depremi ne zaman kaç şiddetinde olacak? Olası İstanbul depremi büyüklüğü, tarihi, etkileyeceği iller...

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLABİLİR?

Kahramanmaraş depremi sonrası İstanbul'da beklenen deprem için araştırmalar sıklaştı. Uzmanlar ve deprem bilimciler İstanbul'da bir deprem bekliyor ancak kesin bir tarih verilmesi söz konusu değil.

7.0-.7.5 ARASINDA BİR DEPREM BEKLENİYOR

Deprem bilimcilerine göre İstanbul'da beklenen depremin şiddeti 7.0 ila 7.5 civarında olacak.

SON DAKİKA