İstanbul depremi ne zaman kaç şiddetinde olacak? Olası İstanbul depremi büyüklüğü, tarihi, etkileyeceği iller...

Kahramanmaraş felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken özellikle Marmara bölgesinde büyük İstanbul depremi için tedirginlik hakim. Son olarak Jeolog, Deniz Jeolojisi Uzmanı ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'de depremden daha gerçek başka bir konu olmadığının altını çizerek İstanbul depremi için peş peşe açıklamalarda bulunan uzman isimler arasında yer alıyor. Peki, İstanbul depremi ne zaman kaç şiddetinde olacak? İşte bölgedeki fay hattı ile ilgili gelen o uyarıların detayları…