İstanbul diri fay hattı güncel: İstanbul deprem risk haritası ile en riskli ilçeler ve mahalleler listesi!

İSTANBUL DEPREM TARİHİ EN ÇOK MERAK EDİLENLER ARASINA GİRDİ

İstanbul deprem tarihi son dönemin en çok merak edilenler arasında başı çekti. İstanbul'da birçok küçük sarsıntının dışında 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999'da meydana gelen depremler öne çıktı. Son 500 yılda ise 1509 ve 1766 İstanbul depremleri en yıkıcı felaketler olarak kayıtlara geçti.