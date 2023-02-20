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Haberler Yaşam İstanbul diri fay hattı güncel: İstanbul deprem risk haritası ile en riskli ilçeler ve mahalleler listesi!
Giriş Tarihi: 20.02.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 10:09

İstanbul diri fay hattı güncel: İstanbul deprem risk haritası ile en riskli ilçeler ve mahalleler listesi!

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası jeologların açıklamaları sürekli olarak İstanbul deprem risk haritası üzerine çevrilmiş durumda. İstanbul diri fay hattı yer bilimciler tarafından yorumlanırken, vatandaşlar "İstanbul deprem en riskli ilçeler hangileri?" sorularına yanıt arıyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi'nden geçmesi, 16 milyonluk megakent sakinlerini korkutuyor. Fay hattı 1939 yılından beri büyük depremler üretirken, korkulan tarih yaklaşıyor. Peki, İstanbul diri fay hatları nereden geçiyor? İşte güncel İstanbul diri fay hattı risk haritası

İstanbul diri fay hattı güncel: İstanbul deprem risk haritası ile en riskli ilçeler ve mahalleler listesi!

İstanbul deprem risk haritası araştırmaları, Güney Doğu Anadolu Bölgesinde yaşanan iki büyük deprem sonrası aratılıyor. Doğu Roma İmparatorluğu döneminden beri büyük depremlerle kültürü ve tarihi şekillenen İstanbul için büyük bir deprem yolda. Peki, İstanbul'da en riskli ilçeler hangileri?

İstanbul diri fay hattı güncel: İstanbul deprem risk haritası ile en riskli ilçeler ve mahalleler listesi!

İSTANBUL DEPREM TARİHİ EN ÇOK MERAK EDİLENLER ARASINA GİRDİ

İstanbul deprem tarihi son dönemin en çok merak edilenler arasında başı çekti. İstanbul'da birçok küçük sarsıntının dışında 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999'da meydana gelen depremler öne çıktı. Son 500 yılda ise 1509 ve 1766 İstanbul depremleri en yıkıcı felaketler olarak kayıtlara geçti.

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İstanbul diri fay hattı güncel: İstanbul deprem risk haritası ile en riskli ilçeler ve mahalleler listesi!

1509 BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ

1509 İstanbul depremi 10 Eylül 1509 tarihinde merkez üssü Marmara Denizi'nin kuzeydoğusu olan 7.2 şiddetinde olduğu tahmin edilen deprem olarak kayıtlara geçti.

Bu İstanbul depremi sonucunda Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentinde 4.000 ila 13.000 arasında kişi hayatını kaybetti. Yine bu büyük depremde 10.000'den fazla kişi yaralandı, yaklaşık da 1.070 hane yıkıldı ve binlerce yapı ağır hasar aldı.

İstanbul diri fay hattı güncel: İstanbul deprem risk haritası ile en riskli ilçeler ve mahalleler listesi!

1766 İSTANBUL DEPREMİ: KÜÇÜK KIYAMET

1766 İstanbul depremi, Marmara Denizi'nin doğusunda 22 Mayıs 1766 Perşembe sabahı olmuş gerçekleşmiş jeologların ve deprem bilimcilerin ifadesiyle çok büyük bir depremdir.

İstanbul diri fay hattı güncel: İstanbul deprem risk haritası ile en riskli ilçeler ve mahalleler listesi!

Bu İstanbul depremi Kocaeli'nden Tekirdağ'a kadar uzanan geniş bir alanda etkili oldu. Marmara kıyılarında Tsunami yarattığı kayıtlara geçen deprem, büyük hasarlara yol açmıştır. 4.000'den fazla kişi öldüğü tahmin ediliyor.

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