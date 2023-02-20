İstanbul diri fay hattı güncel: İstanbul deprem risk haritası ile en riskli ilçeler ve mahalleler listesi!

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası jeologların açıklamaları sürekli olarak İstanbul deprem risk haritası üzerine çevrilmiş durumda. İstanbul diri fay hattı yer bilimciler tarafından yorumlanırken, vatandaşlar "İstanbul deprem en riskli ilçeler hangileri?" sorularına yanıt arıyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi'nden geçmesi, 16 milyonluk megakent sakinlerini korkutuyor. Fay hattı 1939 yılından beri büyük depremler üretirken, korkulan tarih yaklaşıyor. Peki, İstanbul diri fay hatları nereden geçiyor? İşte güncel İstanbul diri fay hattı risk haritası