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Haberler Yaşam İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler sorgulama: Bedaş ile 18 Ekim 2023 İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Giriş Tarihi: 18.10.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 10:36

İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler sorgulama: Bedaş ile 18 Ekim 2023 İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbul elektrik kesintisi sorgulama araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ yaptığı açıklamalar doğrultusunda planlı bakım çalışmaları yapılacak ilçeleri paylaştı. Bu noktada İstanbul elektrik kesintisi sorgulama numarası ve iletişim adresi ile elektrikler ne zaman gelecek sorusu yanıt buluyor. 18 Ekim 2023 tarihli İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesinde Bağcılar, Bakırköy, Esenyurt, Çatalca, Eyüpsultan, Büyükçekmece ve Beyoğlu gibi ilçeler yer alıyor. Peki, İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi son dakika hakkında detaylar

İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler sorgulama: Bedaş ile 18 Ekim 2023 İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

18 Ekim 2023 İstanbul elektrik kesintisi son dakika araştırmaları yapılıyor. Bedaş ve Ayedaş iletişim numaraları üzerinden vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini öğrenme istiyorken, birçok ilçede elektrik 17.00'ye kadar gelmeyecek. İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler sorgulama ekranı BEDAŞ üzerinden ulaşılabilir.

İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler sorgulama: Bedaş ile 18 Ekim 2023 İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

BEDAŞ TELEFON NUMARASI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (Bedaş) için tüm telefonlardan 186'yı tuşlayarak BEDAŞ Alo 186 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.

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İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler sorgulama: Bedaş ile 18 Ekim 2023 İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

AYEDAŞ TELEFON NUMARASI

AYEDAŞ müşteri hizmetlerini 186 no'yu tuşlayarak arayabilirsiniz.

İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler sorgulama: Bedaş ile 18 Ekim 2023 İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler sorgulama: Bedaş ile 18 Ekim 2023 İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER LİSTESİ 18 EKİM 2023

BAĞCILAR

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2377., 2380., 2381., 2382., 2383., 2384., KARANFİL sk bölgelerinde 18/10/2023 09:00:00 - 18/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 115., 116., 117., 121., 122., 123., 125., 127., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 143., 144., 145., 146., 147., 148., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 18/10/2023 09:00:00 - 18/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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