Haberler Yaşam İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler sorgulama: Bedaş ile 18 Ekim 2023 İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Giriş Tarihi: 18.10.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 10:36

İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler sorgulama: Bedaş ile 18 Ekim 2023 İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbul elektrik kesintisi sorgulama araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ yaptığı açıklamalar doğrultusunda planlı bakım çalışmaları yapılacak ilçeleri paylaştı. Bu noktada İstanbul elektrik kesintisi sorgulama numarası ve iletişim adresi ile elektrikler ne zaman gelecek sorusu yanıt buluyor. 18 Ekim 2023 tarihli İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesinde Bağcılar, Bakırköy, Esenyurt, Çatalca, Eyüpsultan, Büyükçekmece ve Beyoğlu gibi ilçeler yer alıyor. Peki, İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi son dakika hakkında detaylar