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Haberler Yaşam İstanbul Emniyeti'nden flaş operasyon! 'Çaki' yakalandı
Giriş Tarihi: 13.10.2021 14:36 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 14:38

İstanbul Emniyeti'nden flaş operasyon! 'Çaki' yakalandı

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz Haziran ayında 55 kilogram bonzai yakaladığı eve tekrar operasyon düzenledi. "Çaki" lakaplı zehir tacirine ait olan evde didik didik arama yapan polis, çok miktarda uyuşturucu madde, tabanca, hassas terazi ve para ele geçirildi. Evde yakalanan Çaki lakaplı zehir taciri ile 3 şüpheli daha gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İstanbul Emniyeti’nden flaş operasyon! ’Çaki’ yakalandı

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında başarılı operasyonlar yaparak zehir tacirlerine göz açtırmayan Kağıthane İlçe Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, başarılı bir çalışmaya daha imza attı.

İstanbul Emniyeti’nden flaş operasyon! ’Çaki’ yakalandı

Kağıthane polisi, geçtiğimiz Haziran ayında yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda bir süredir peşinde oldukları, çeşitli suçlardan emniyette 22 adet suç kaydı bulunan "Çaki" lakaplı Mesut D.'nin (24), Harmantepe Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde depoladığı bilgisine ulaşmıştı. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Atlas Sokak üzerindeki eve operasyon düzenlemiş, kapısını kırarak içeriye giren polis ekipleri, içerideki 4 kişiyi etkisiz hale getirmişti.

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İstanbul Emniyeti’nden flaş operasyon! ’Çaki’ yakalandı

55 kilogram bonzai ele geçirilmişti
Ardından odalarda didik didik aramaya yapan polis, çantaların içerisine gizlenmiş yaklaşık 55 kilogram "bonzai" diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde ele geçirmişti.

İstanbul Emniyeti’nden flaş operasyon! ’Çaki’ yakalandı

Baskın esnasında evde bulunan Taner B. (18) ise çatıya çıkarak kaçtı. Bunun üzerine peşine düşen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, şahsı sokakta kıskıvrak yakalamıştı. Ancak Mesut D. yakalanamamıştı. Aramaların tamamlanmasının ardından evdeki G.A. (17), Ahmet Kadir G. (19) ve Medine Ç. (21) polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyeti’nden flaş operasyon! ’Çaki’ yakalandı

Kağıthane polisi "Çaki" lakaplı torbacıyı yakaladı
Olayla ilgili çalışmalarına devam eden Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Mesut D.'nin Yahya Kemal Mahallesi'nde bir evde Seymen S. ile uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti.

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