İstanbul Emniyeti’nden flaş operasyon! ’Çaki’ yakalandı

Kağıthane polisi "Çaki" lakaplı torbacıyı yakaladı

Olayla ilgili çalışmalarına devam eden Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Mesut D.'nin Yahya Kemal Mahallesi'nde bir evde Seymen S. ile uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti.