İstanbul Esenyurt’ta korkutan görüntü: Dere köpürdü!

İstanbul Esenyurt'ta Haramidere'ye karıştığı iddia edilen kimyasallar, suda köpüklerin oluşmasına neden oldu. Çevrede yaşayanlar, dereden zaman zaman kötü kokuların yayıldığını öne sürerek, sorunun çözülmesini istedi. Boya ve plastik gibi ağır sanayi fabrikaları önünden geçen derede oluşan köpükler, görüntülere yansıdı. 'PİS KOKUDAN DURULMUYOR' KİMYASAL ATIK VURGUSU Bazen de dereden köpük geliyor, hatta köpük yollara taşıyor. Bununla ilgili belediyenin bir çalışma yapıp, bunları düzenlemesi gerekiyor. Köpükler büyük ihtimal fabrikalardan gönderilen kimyasal atıklardan kaynaklı bir etkileşim oluşuyor. Derenin kat kat oluşundan dolayı köpürme meydana geliyor. Ya da yukarda herhangi bir oto yıkama gibi bir durum söz konusu olabilir. Ama büyük bir ihtimalle kimyasal atıklardan kaynaklanıyor. Sadece dereden değil buradaki rögarlardan da geliyor köpük, genellikle akşam saatleri salınıyor ve yolların kenarlarında köpükler çıkıyor' dedi. KÖTÜ KOKUDAN DERT YANDILAR Normalde belediyeyi aradığımız zaman, ilaçlama, gelip buraya bakma gibi bir şey görmedim' ifadelerini kullandı.