İstanbul Esenyurt’ta korkutan görüntü: Dere köpürdü!

"PİS KOKUDAN DURULMUYOR"

Ortaya çıkan görüntüden duyduğu rahatsızlığı ifade eden çevre sakini Haydar Kantar, "Buradan pislik akacak, sen bunun üstünü kapatmayacaksın, kapatın. Her şeyden önemlisi sağlıktır. Kanalizasyonların 4'te 3'ü buraya akıyor zaten. Gelen pislikler de buradan geçiyor. Pis kokudan geçilmiyor. Yazın burada pis kokudan duramazsın, kışın zaten hiç duramıyorsun" şeklinde konuştu.