Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul Esenyurt'ta okullar tatil mi? 12 Şubat yarın Esenyurt'ta okul var mı, yok mu? Gözler Valilik açıklamasında!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 12:05 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 12:05

İstanbul Esenyurt'ta okullar tatil mi? 12 Şubat yarın Esenyurt'ta okul var mı, yok mu? Gözler Valilik açıklamasında!

İstanbul'da olumsuz hava koşulları sonrası Esenyurt'ta okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. 12 Şubat Çarşamba günü için İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamalar öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Esenyurt'ta yarın okullar tatil mi? İşte valilik açıklamaları ve detaylar…

İstanbul Esenyurt’ta okullar tatil mi? 12 Şubat yarın Esenyurt’ta okul var mı, yok mu? Gözler Valilik açıklamasında!

Soğuk hava ve olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Esenyurt'ta okulların tatil edilip edilmediği araştırılıyor. 12 Şubat'ta öğrenciler ders başı yapacak mı yoksa eğitime ara mı verilece Valilikten gelen son açıklamalar ile birlikte yakından takip ediliyor. Peki, 12 Şubat Esenyurt'ta okul var mı, yok mu?

İstanbul Esenyurt’ta okullar tatil mi? 12 Şubat yarın Esenyurt’ta okul var mı, yok mu? Gözler Valilik açıklamasında!

ÇARŞAMBA GÜNÜ ÖĞLE SAATİNE KADAR KAR YAĞACAK

Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerine göre İstanbul'da başlayan kar yağışının Çarşamba öğle saatine kadar etkisini sürdüreceği ve hava sıcaklığının ise 2 ila 4 derece arasında olacağı kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul Esenyurt’ta okullar tatil mi? 12 Şubat yarın Esenyurt’ta okul var mı, yok mu? Gözler Valilik açıklamasında!

İSTANBUL'UN BİRÇOK İLÇESİNDEN TATİL HABERİ GELDİ!

İstanbul Kaymakamlığı tarafından yoğun kar yağışı görülen ilçelerinde 11 Şubat Salı günü okullar tatil edildi. O ilçelerde okulların tatil edilmesinin ardından İstanbul genelinde okulların tatil edilip edilmeyeceği de merak ediliyor.

Gözler 12 Şubat Çarşamba günü için Valilik açıklamalarına çevrildi;

İstanbul Esenyurt’ta okullar tatil mi? 12 Şubat yarın Esenyurt’ta okul var mı, yok mu? Gözler Valilik açıklamasında!

İSTANBUL ESENYURT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Esenyurt'ta 12 Şubat tarihinde okulların tatil olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul Esenyurt Valiliği'nin ilerleyen saatlerde konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

İstanbul Esenyurt’ta okullar tatil mi? 12 Şubat yarın Esenyurt’ta okul var mı, yok mu? Gözler Valilik açıklamasında!

AKOM'DAN UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ederken Çarşamba öğle saatlerine kadar il genelinde karla karışık yağmur ve özellikle akşam ve sabah erken saatlerde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 3-6 derece aralığında kış değerlerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor."

SON DAKİKA