İstanbul Esenyurt’ta okullar tatil mi? 12 Şubat yarın Esenyurt’ta okul var mı, yok mu? Gözler Valilik açıklamasında!

Soğuk hava ve olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Esenyurt'ta okulların tatil edilip edilmediği araştırılıyor. 12 Şubat'ta öğrenciler ders başı yapacak mı yoksa eğitime ara mı verilece Valilikten gelen son açıklamalar ile birlikte yakından takip ediliyor. Peki, 12 Şubat Esenyurt'ta okul var mı, yok mu?