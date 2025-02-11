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İstanbul Esenyurt'ta okullar tatil mi? 12 Şubat yarın Esenyurt'ta okul var mı, yok mu? Gözler Valilik açıklamasında!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
12:05
İstanbul'da olumsuz hava koşulları sonrası Esenyurt'ta okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. 12 Şubat Çarşamba günü için İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamalar öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Esenyurt'ta yarın okullar tatil mi? İşte valilik açıklamaları ve detaylar…