Haberler Yaşam İstanbul hava durumu uyarısı: 11-12 Mart 2023 İstanbul hafta sonu hava durumu nasıl olacak, kuvvetli yağmur ne zaman yağacak?

Giriş Tarihi: 10.03.2023 16:44 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 16:45

İstanbul hava durumu uyarısı: 11-12 Mart 2023 İstanbul hafta sonu hava durumu nasıl olacak, kuvvetli yağmur ne zaman yağacak?

AFAD tarafından da İstanbul için kuvvetli yağış ve lodos uyarısı yapıldı. Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yurt genelinde yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor. Megakentte hafta sonu öncesi hava durumu uyarıları bu kapsamda hız kazandı. "11-12 Mart 2023 İstanbul hafta sonu hava durumu nasıl olacak, kuvvetli yağmur ne zaman yağacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde yağışsızlıktan kaynaklı barajlar alarm verirken beklenen yağışların barajlara olumlu bir etkisi olması bekleniyor. İşte 11-12 Mart İstanbul hava durumu uyarıları ve detaylar.