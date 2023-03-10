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Haberler Yaşam İstanbul hava durumu uyarısı: 11-12 Mart 2023 İstanbul hafta sonu hava durumu nasıl olacak, kuvvetli yağmur ne zaman yağacak?
Giriş Tarihi: 10.03.2023 16:44 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 16:45

İstanbul hava durumu uyarısı: 11-12 Mart 2023 İstanbul hafta sonu hava durumu nasıl olacak, kuvvetli yağmur ne zaman yağacak?

AFAD tarafından da İstanbul için kuvvetli yağış ve lodos uyarısı yapıldı. Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yurt genelinde yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor. Megakentte hafta sonu öncesi hava durumu uyarıları bu kapsamda hız kazandı. "11-12 Mart 2023 İstanbul hafta sonu hava durumu nasıl olacak, kuvvetli yağmur ne zaman yağacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde yağışsızlıktan kaynaklı barajlar alarm verirken beklenen yağışların barajlara olumlu bir etkisi olması bekleniyor. İşte 11-12 Mart İstanbul hava durumu uyarıları ve detaylar.

İstanbul hava durumu uyarısı: 11-12 Mart 2023 İstanbul hafta sonu hava durumu nasıl olacak, kuvvetli yağmur ne zaman yağacak?

Peş peşe gelen hava durumu uyarıları dikkat çekiyor. Cumartesi günü; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış beklentisi Meteoroloji tarafından duyurulurken öte yandan hafta sonu öncesi "11-12 Mart 2023 İstanbul hafta sonu hava durumu nasıl olacak, kuvvetli yağmur ne zaman yağacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Sıcaklıkların ciddi oranda düşmesi bekleniyor. İşte 11-12 Mart 2023 hafta sonu İstanbul hava durumu beklentileri…

İstanbul hava durumu uyarısı: 11-12 Mart 2023 İstanbul hafta sonu hava durumu nasıl olacak, kuvvetli yağmur ne zaman yağacak?

İSTANBUL HAVA DURUMU UYARISI!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta sonu Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

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İstanbul hava durumu uyarısı: 11-12 Mart 2023 İstanbul hafta sonu hava durumu nasıl olacak, kuvvetli yağmur ne zaman yağacak?

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada,

"Rüzgârın Cumartesi (11.03.2023) günü bölgemiz genelinde (Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan) güney yönlerden (Lodos) kuvvetli eseceği ve aksam saatlerinden itibaren bölgemizde toz taşınımının olacağı, Pazar (12.03.2023) günü ise; rüzgârın fırtına, yer yer kısa sureli kuvvetli fırtına seklinde eseceği, Bölgemizin Pazartesi (13.03.2023) gününden itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği ve yüksek kar ordusu bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesinin bulunacağı bildirilmiştir" denildi.

İstanbul hava durumu uyarısı: 11-12 Mart 2023 İstanbul hafta sonu hava durumu nasıl olacak, kuvvetli yağmur ne zaman yağacak?

Marmara Bölgesi genelinde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yarın, pazar günü ise bölgenin doğusunda (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildi.

İstanbul hava durumu uyarısı: 11-12 Mart 2023 İstanbul hafta sonu hava durumu nasıl olacak, kuvvetli yağmur ne zaman yağacak?

Rüzgarın, yarın bölge genelinde güney yönlerden (lodos) fırtına; yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde tam fırtına şeklinde olması bekleniyor. Yarın bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde olması beklenen hava sıcaklıklarının, pazar gününden itibaren yağışlarla beraber hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor.

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