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İstanbul Havalimanı’nda goril yakalandı! Ekipler gözlerine inanamadı!
Giriş Tarihi: 22.12.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
13:54
İstanbul Havalimanı’nda goril yakalandı! Ekipler gözlerine inanamadı!
İstanbul Havalimanında Nijerya2dan gelip Bangkok'a gidecek ticari kargo uçağının içerisinde beyanlarında yer almayan ürünler olduğu tespit edilince inceleme yapan ekipler kafesin orta bölmesinde nesli tükenmekte olan Goril ele geçirildi. Goril İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline teslim edildi.