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Haberler Yaşam İSTANBUL KAR AÇIKLAMASI GELDİ! Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini ile İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağacak mı?
Giriş Tarihi: 04.01.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 09:47

İSTANBUL KAR AÇIKLAMASI GELDİ! Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini ile İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağacak mı?

Şehrin genelinde soğuk hava ve sis yoğunluğunu sürdürürken, 2023 yılına girmemize rağmen henüz İstanbul'da kar yağışı gerçekleşmedi. Yılbaşını karsız geçiren İstanbullular, İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusuna yanıt arıyordu. Uzmanlar İstanbul için kar açıklaması yaptı ve karın ne zaman geleceğine dair en net bilgilerde bulundular. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Türkiye genelinde 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte detaylar…

İSTANBUL KAR AÇIKLAMASI GELDİ! Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağacak mı?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusu, şehir yoğun sis altındayken sıklıkla yanıt arıyor. Yüksek basıncın etkisi sebebiyle şehri sis kaplarken, İstanbullular Yılbaşını karsız geçirdi. Geçen seneki yoğun kar yağışından sonra, İstanbul'a ne zaman kar yağacak, İstanbul'a kar yağacak mı soruları yöneltiliyor. İşte detaylar…

İSTANBUL KAR AÇIKLAMASI GELDİ! Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağacak mı?

İSTANBUL İÇİN KAR AÇIKLAMASI GELDİ

Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Yüksek basıncın etkisi Türkiye üzerinde etkili oluyor. Bu nedenden dolayı da zaten Türkiye'de yağış yok. Bu kadar uzun süre yüksek basıncın Türkiye üzerinde etkili olması beklenen bir olay değil. Yüksek basınç ne demek, yüksek basınç kararlı bir dönem demek. Yani rüzgar yok, dağılım yok. Dolayısıyla sis oluşuyor. Bu yüksek basıncın özelliklerinden biridir. Sis oluştuğu zaman da hava kirliliği hat safhaya çıkıyor.

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İSTANBUL KAR AÇIKLAMASI GELDİ! Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağacak mı?

İstanbul'un ocak ayı uzun yıllar en yüksek sıcaklık derecesi 9 derecedir. Şu anda bugün 11-12 derece, hafta sonu da 14 dereceye çıkacak. Sıcaklık ortalamanın üzerinde. Kar yağması için 5 derecenin altına düşmesi lazım. Bu nedenden dolayı da ufukta da kar görünmüyor.

İSTANBUL KAR AÇIKLAMASI GELDİ! Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağacak mı?

Sıcaklıklar bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Kar ne zaman gelecek? İstanbul'a biraz daha var görünmüyor ama önümüzdeki ayın 10'unda bir soğuk hava dalgası girişi var Türkiye'ye ama Marmara'da kar yağışı yapacağını pek tahmin etmiyorum. Anadolu'ya bir kar yağışı gelecek ayın 10'undan sonra." açıklamalarında bulundu.

İSTANBUL KAR AÇIKLAMASI GELDİ! Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağacak mı?

METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNİ

8 Ocak 2023 Pazar gününe kadar kar yağması tahmin edilmiyor. Tam tersi, hafta sonu sıcaklar artacak.

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