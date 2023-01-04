İSTANBUL KAR AÇIKLAMASI GELDİ! Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini ile İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağacak mı?

Şehrin genelinde soğuk hava ve sis yoğunluğunu sürdürürken, 2023 yılına girmemize rağmen henüz İstanbul'da kar yağışı gerçekleşmedi. Yılbaşını karsız geçiren İstanbullular, İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusuna yanıt arıyordu. Uzmanlar İstanbul için kar açıklaması yaptı ve karın ne zaman geleceğine dair en net bilgilerde bulundular. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Türkiye genelinde 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte detaylar…