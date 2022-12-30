Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul için kar yağışı açıklaması geldi! Meteoroloji 5 günlük hava durumunu paylaştı: Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı?
Giriş Tarihi: 30.12.2022 11:03 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 11:04

İstanbul için kar yağışı açıklaması geldi! Meteoroloji 5 günlük hava durumunu paylaştı: Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı?

Aralık ayının son günlerinde merak edilen bir konu da İstanbul'da kar yağışı konusu oluyor. Yurdun birçok kesiminde beyaz örtü kendini gösterirken megakentte sıcaklıklar bu hafta 13 derece civarında seyretti. Bu kapsamda ise "İstanbul'da ne zaman kar yağacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzun vadeli hava durumu tahmin haritasını duyurdu. Peki, Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İşte önümüzdeki günlere ilişkin hava durumu tahmin haritası ve detaylar.

İstanbul için kar yağışı açıklaması geldi! Meteoroloji 5 günlük hava durumunu paylaştı: Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak konusu, Aralık ayıyla beraber binlerce kişinin de gündemine geliyor. Kar yağışı beklentisi yeni yıla girerken de merak konusu haline geldi. Bu kapsamda ise gözler Meteroloji Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. Binlerce kişi "Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?" sorularına bu noktada yanıt arıyor. MGM'nin duyurularına göre; henüz megakentte bir kar uyarısı yer almıyor. Peki, ne zaman kar yağacak? İşte detaylar.

İstanbul için kar yağışı açıklaması geldi! Meteoroloji 5 günlük hava durumunu paylaştı: Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELECEK?

Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, "7 günlük bir tahmin yapabiliriz. Pazar günü İstanbul'da yağmur şeklinde bir yağış var. Pazartesi ve salı günü yine İstanbul'da yağış yok" dedi.

İşte açıklamanın detayları:

"Hava sıcaklığı mevsim normallerinin civarında bazen de üzerinde seyredecek. 12-13 derece civarında hava sıcaklığı bekliyoruz. Sabah saatlerinde sis ve pus olabilir ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmalı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul için kar yağışı açıklaması geldi! Meteoroloji 5 günlük hava durumunu paylaştı: Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

3 gün sonrasında yurdumuzun kuzey kesimlerinden başlayarak yeni bir yağışlı hava etkisine giriyoruz. Pazar günü İstanbul'da yağmur şeklinde bir yağış var. Pazartesi ve salı günü yine İstanbul'da yağış yok" dedi.

Meteoroloji Uzmanı Macit "En ileri tahmin olarak da çarşamba günü İstanbul'da yağmur bekliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki 7 günlük periyotta İstanbul'da pazar ve çarşamba yağmur var. Onun dışında yağış beklentimiz yok.

İstanbul için kar yağışı açıklaması geldi! Meteoroloji 5 günlük hava durumunu paylaştı: Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

OCAKTA KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR MU?

Genel olarak ocak ayından itibaren kar yağışı başlıyor ama bu her yıl değişim gösteriyor. Önlem alınmasında bir sıkıntı yok ama en azından kar yağışı beklentisinin en azından 1 hafta öncesinde önlemleri başlatmak daha mantıklı ama önlemi ne kadar erken alırsak da o kadar da hazırlıklı oluruz" dedi.

SON DAKİKA