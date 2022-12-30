İstanbul için kar yağışı açıklaması geldi! Meteoroloji 5 günlük hava durumunu paylaştı: Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

Aralık ayının son günlerinde merak edilen bir konu da İstanbul'da kar yağışı konusu oluyor. Yurdun birçok kesiminde beyaz örtü kendini gösterirken megakentte sıcaklıklar bu hafta 13 derece civarında seyretti. Bu kapsamda ise "İstanbul'da ne zaman kar yağacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzun vadeli hava durumu tahmin haritasını duyurdu. Peki, Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İşte önümüzdeki günlere ilişkin hava durumu tahmin haritası ve detaylar.