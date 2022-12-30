İstanbul için kar yağışı açıklaması geldi! Meteoroloji 5 günlük hava durumunu paylaştı: Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

3 gün sonrasında yurdumuzun kuzey kesimlerinden başlayarak yeni bir yağışlı hava etkisine giriyoruz. Pazar günü İstanbul'da yağmur şeklinde bir yağış var. Pazartesi ve salı günü yine İstanbul'da yağış yok" dedi.

Meteoroloji Uzmanı Macit "En ileri tahmin olarak da çarşamba günü İstanbul'da yağmur bekliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki 7 günlük periyotta İstanbul'da pazar ve çarşamba yağmur var. Onun dışında yağış beklentimiz yok.