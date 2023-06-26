İstanbul için sağanak uyarısı: O saatlere dikkat!

Yapılan açıklamada "Önümüzdeki 4 saat içinde İstanbul Avrupa yakası, Tekirdağ'ın doğusu ve Kırklareli çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.