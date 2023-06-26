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Giriş Tarihi: 26.06.2023 13:33 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 13:33

İstanbul için sağanak uyarısı: O saatlere dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Avrupa yakasında kuvvetli yağışın etkili olacağını duyurdu. Yetkililer o saate dikkat çekti…

DHA
İstanbul için sağanak uyarısı: O saatlere dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için uyarı geldi.

İstanbul için sağanak uyarısı: O saatlere dikkat!

Yapılan açıklamada "Önümüzdeki 4 saat içinde İstanbul Avrupa yakası, Tekirdağ'ın doğusu ve Kırklareli çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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İstanbul için sağanak uyarısı: O saatlere dikkat!

Bu uyarının ardından İstanbul Valiliği de açıklamada bulundu.

İstanbul için sağanak uyarısı: O saatlere dikkat!

Valiliğin açıklaması işe şu şekilde:

İstanbul için sağanak uyarısı: O saatlere dikkat!

Önümüzdeki 4 saat içinde İstanbul Avrupa yakası (Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece), çevrelerinde sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

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