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Haberler Yaşam İstanbul için uyarı! Uzman isim açıkladı: Bu bölgelerde oturanlar dikkat!
Giriş Tarihi: 02.11.2021 17:12 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 17:19

İstanbul için uyarı! Uzman isim açıkladı: Bu bölgelerde oturanlar dikkat!

İstanbul'da son günlerde trafik arttı. Bunun üzerine hava kalitesinde düşüş yaşandı. Uzman isim ise vatandaşları şöyle uyardı….

İstanbul için uyarı! Uzman isim açıkladı: Bu bölgelerde oturanlar dikkat!

Koronavirüs tedbirlerinin kademeli olarak kalkmasıyla birlikte bireysel araç kullanımında artış yaşandı. Günlük yaklaşık 4 buçuk milyon aracın yollarda olduğu İstanbul'da özellikle bazı semtlerde hava kirliliği arttı.

İstanbul için uyarı! Uzman isim açıkladı: Bu bölgelerde oturanlar dikkat!

Havanın partiküler madde olarak ciddi bir tehdit altında olduğunu söyleyen Uluslararası Hava Kirliliği Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik, "İstanbul'da 1990'lı yıllara kadar hava kirliğinin temel kaynağı konutlardaki ısınma, trafik ve sanayiydi. Ancak günümüzde bu sıralama değişti. Trafik ilk sırada yer almaya başladı. Artık İstanbul'da hava kirliliğinin ana kaynağı trafik emisyonları. Şu an İstanbul'da 4 buçuk milyon araç var. Bu araçların 3 buçuk milyonunu otomobiller oluşturuyor. Bu otomobillerin büyük bir kısmı da dizelli araçlar. Aynı zamanda İstanbul'da meteorolojik faktörlerin hava kalitesi üzerinde olumsuz etkilerini biliyoruz. Ancak bu olumsuz etkiler her zaman olan hadiseler değil. İstanbul'daki genel resme baktığımızda havanın partiküler madde olarak ciddi bir tehdit altında olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

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İstanbul için uyarı! Uzman isim açıkladı: Bu bölgelerde oturanlar dikkat!

'EN DÜŞÜK KADIKÖY VE ÜSKÜDAR'

Prof. Dr. İncecik, sözlerine şu şekilde devam etti: "İstanbul'un topografyası düz olmaması ve her semtteki nüfus yoğunluğunun farklılaşması İstanbul'da bazı bölgelerde trafik yoğunluğuna neden olabiliyor. Bu nedenle İstanbul'un bazı bölgelerinde ciddi bir hava kirliliği gözlenebiliyor. İstanbul'da hava kirliliğinin yoğun olduğu yerler ise Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Bağcılar ve rüzgara açık olmayan yerlerden biri olan Sultangazi gibi yerlerde hava kirliliğinin arttığını görebiliyoruz. Ancak rüzgara açık olan yerlerde hava kirliliği seviyeleri çok düşük oluyor. İstanbul'da hava kirliliğinin düşük olduğu yerler arasında Kadıköy ve Üsküdar diyebiliriz."

İstanbul için uyarı! Uzman isim açıkladı: Bu bölgelerde oturanlar dikkat!

Pandemi sonrası İstanbul'un hava kalitesinde ciddi bir bozulma meydana geldiğini belirten Prof. Dr. İncecik, "Pandemi ile hava kirliliği artışının nedenini trafiğe çıkan araç sayısının iki kat artması. Eskiden yılın birkaç ayında partiküler maddenin yüksek olduğu görüyorduk, ancak şimdi neredeyse yılın tamamında partiküler maddenin yükseldiğini görüyoruz" dedi.

İstanbul için uyarı! Uzman isim açıkladı: Bu bölgelerde oturanlar dikkat!

Prof. Dr. İncecik, şöyle devam etti: "Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre her yıl 7 milyon insan hava kirliliği nedeniyle erken ölümle karşı karşıya kalıyor. Kirli havayı soluduğumuz zaman akciğerlerimiz kirli havadan birebir etkileniyor.

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