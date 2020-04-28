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Haberler Galeri İstanbul İftar saati ve il il iftar saatleri! 28 Nisan 2020 Ramazan İmsakiye ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa iftar vakti saat kaçta? İmsakiye ile tüm illerin iftar saatleri

ve il il ! 28 Nisan 2020 Ramazan ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa iftar vakti saat kaçta? İmsakiye ile tüm illerin iftar saatleri

İslam alemi için son derece önemli olan mübarek Ramazan ayının beşinci gününe gelmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. En çok insanın yaşadığı şehirler olan Ankara, İzmir, Bursa, Adana, İstanbul hakkında en doğru bilgileri özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından aktarılan il il 2020 bilgileri de burada! Dünyada 210 binden fazla insanın ölümüne neden olan corona virüs önlemleri nedeniyle toplu ibadetler yasaklandı, namazlarımı da evde kılıyoruz. On bir ayın sultanı Ramazan ayında imsakiye saatlerinin dışında teravih namazının nasıl kılacağı ve iftar saatleri de ilgiyle takip ediliyor. Ankara, Gaziantep, Trabzon, Bursa, Adana, Konya ve İstanbul'da ?

Giriş Tarihi: 28.04.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 17:03
İstanbul İftar saati ve il il iftar saatleri! 28 Nisan 2020 Ramazan İmsakiye ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa iftar vakti saat kaçta? İmsakiye ile tüm illerin iftar saatleri

Başı rahmet ortası mağfiret sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayında oruçlarımızı tutarak, ibadetlerimizi evlerde gerçekleştiriyoruz. Nüfus popülasyonu bakımından en çok insanın yaşadığı İstanbul'da iftar kaç? 28 Nisan 2020 Ramazan ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli iftar vakti burada! Geçtiğimiz Cuma günü Ramazan ayının ilk orucunu tuttuk, bugün ise Ramazan'ın 5. günündeyiz. İl il imsakiye saatleri hakkında yoğun bir araştırma söz konusu. ve 81 şehir için il il özel olarak hazırladığımız haberimizde...

İstanbul İftar saati ve il il iftar saatleri! 28 Nisan 2020 Ramazan İmsakiye ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa iftar vakti saat kaçta? İmsakiye ile tüm illerin iftar saatleri

28 NİSAN SALI İSTANBUL'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Saat 20:04'te okunacak akşam ezanının ardından İstanbul'da yaşayan müslümanlar oruçlarını açmış olacak. İstanbul'da da akşam ezanı saatleri giderek dakika dakika artıyor. Ramazan'ın son günü iftar saati 20:29 olacak.

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İstanbul İftar saati ve il il iftar saatleri! 28 Nisan 2020 Ramazan İmsakiye ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa iftar vakti saat kaçta? İmsakiye ile tüm illerin iftar saatleri

ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara'da oruçlar bu akşam saat 19:47'de okunacak akşam ezanının ardından açılacak.

ANKARA İMSAKİYE İÇİN TIKLAYIN

İstanbul İftar saati ve il il iftar saatleri! 28 Nisan 2020 Ramazan İmsakiye ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa iftar vakti saat kaçta? İmsakiye ile tüm illerin iftar saatleri
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İstanbul İftar saati ve il il iftar saatleri! 28 Nisan 2020 Ramazan İmsakiye ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa iftar vakti saat kaçta? İmsakiye ile tüm illerin iftar saatleri
İstanbul İftar saati ve il il iftar saatleri! 28 Nisan 2020 Ramazan İmsakiye ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa iftar vakti saat kaçta? İmsakiye ile tüm illerin iftar saatleri
İstanbul İftar saati ve il il iftar saatleri! 28 Nisan 2020 Ramazan İmsakiye ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa iftar vakti saat kaçta? İmsakiye ile tüm illerin iftar saatleri
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