İstanbul İftar saati ve il il iftar saatleri! 28 Nisan 2020 Ramazan İmsakiye ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa iftar vakti saat kaçta? İmsakiye ile tüm illerin iftar saatleri

Başı rahmet ortası mağfiret sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayında oruçlarımızı tutarak, ibadetlerimizi evlerde gerçekleştiriyoruz. Nüfus popülasyonu bakımından en çok insanın yaşadığı İstanbul'da iftar kaç? 28 Nisan 2020 Ramazan imsakiye ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli iftar vakti burada! Geçtiğimiz Cuma günü Ramazan ayının ilk orucunu tuttuk, bugün ise Ramazan'ın 5. günündeyiz. İl il imsakiye saatleri hakkında yoğun bir araştırma söz konusu. İstanbul iftar saati ve 81 şehir için il il iftar saatleri özel olarak hazırladığımız haberimizde...