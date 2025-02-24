İstanbul iftar vakti 2025: İstanbul İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta? İşte, iftar saatleri ve sahur (imsak) saati

On bir ayın sultanı Ramazan, bu yıl 1 Mart'ta başlıyor. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ve değerine vurgu yapılan bu mübarek ay yine en verimli şekilde değerlendirilecek. İlk sahura kalkmak için geri sayım başlarken il il iftar saatleri ve sahur vakti de duyuruldu. Diyanet'ten yayımlanan imsakiye 2025 takvimi ile İstanbul iftar vakti saat kaçta sorusu yanıtını buldu. Peki, İstanbul'da sahur vakti saat kaçta? İşte, İstanbul sahur (imsak) ve iftar saati!