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Haberler Yaşam İstanbul iftar vakti 2025: İstanbul İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta? İşte, iftar saatleri ve sahur (imsak) saati
Giriş Tarihi: 24.02.2025 10:48 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 10:48

İstanbul iftar vakti 2025: İstanbul İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta? İşte, iftar saatleri ve sahur (imsak) saati

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinden il il iftar saatleri bilgisini açıkladı. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ve değerine vurgu yapılan Ramazan ayının ilk sahuru için geri sayıma başlayan milyonlarca kişi 29 gün boyunca ''iftara ne kadar kaldı'' ve ''sahur saat kaçta'' gibi soruların yanıtına sabah.com.tr'nin imsakiye 2025 sayfası üzerinden ulaşabilecek. Peki, İstanbul iftar vakti saat kaçta? İşte, İstanbul İmsakiye ile iftar saatleri, sahur saati ve imsak vakitleri

İstanbul iftar vakti 2025: İstanbul İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta? İşte, iftar saatleri ve sahur imsak saati

On bir ayın sultanı Ramazan, bu yıl 1 Mart'ta başlıyor. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ve değerine vurgu yapılan bu mübarek ay yine en verimli şekilde değerlendirilecek. İlk sahura kalkmak için geri sayım başlarken il il iftar saatleri ve sahur vakti de duyuruldu. Diyanet'ten yayımlanan imsakiye 2025 takvimi ile İstanbul iftar vakti saat kaçta sorusu yanıtını buldu. Peki, İstanbul'da sahur vakti saat kaçta? İşte, İstanbul sahur (imsak) ve iftar saati!

İstanbul iftar vakti 2025: İstanbul İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta? İşte, iftar saatleri ve sahur imsak saati

İSTANBUL İMSAKİYE 2025: İSTANBUL İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini paylaştı. İstanbul başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. 1 Mart Cumartesi gününe denk gelen Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri şöyle;

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İstanbul iftar vakti 2025: İstanbul İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta? İşte, iftar saatleri ve sahur imsak saati

İSTANBUL İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 06:07
İftar Vakti: 19:01

2 Mart Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 06:06
İftar Vakti: 19:03

3 Mart Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 06:04
İftar Vakti: 19:04

4 Mart Salı

Sahur (İmsak) Vakti: 06:03
İftar Vakti: 19:05

5 Mart Çarşamba

Sahur (İmsak) Vakti: 06:01
İftar Vakti: 19:06

İstanbul iftar vakti 2025: İstanbul İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta? İşte, iftar saatleri ve sahur imsak saati

İSTANBUL TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, imsakiye takvimine göre İstanbul için ilk teravih vakti 20:20 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 20:20

2 Mart Pazar: 20:22

3 Mart Pazartesi: 20:23

4 Mart Salı: 20:24

5 Mart Çarşamba: 20:25

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İstanbul iftar vakti 2025: İstanbul İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta? İşte, iftar saatleri ve sahur imsak saati

İFTAR DUASI NASIL YAPILIR?

Ramazanın ilk günü oruçlarını açacak İslam alemi, iftar sofrasında oruçlarını açmadan önce sofra duasını dile getirecek:

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İşte Türkçe anlamı:

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

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