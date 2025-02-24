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İstanbul iftar vakti 2025: İstanbul İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta? İşte, iftar saatleri ve sahur (imsak) saati
Giriş Tarihi: 24.02.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
10:48
Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinden il il iftar saatleri bilgisini açıkladı. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ve değerine vurgu yapılan Ramazan ayının ilk sahuru için geri sayıma başlayan milyonlarca kişi 29 gün boyunca ''iftara ne kadar kaldı'' ve ''sahur saat kaçta'' gibi soruların yanıtına sabah.com.tr'nin imsakiye 2025 sayfası üzerinden ulaşabilecek. Peki, İstanbul iftar vakti saat kaçta? İşte, İstanbul İmsakiye ile iftar saatleri, sahur saati ve imsak vakitleri