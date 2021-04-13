İstanbul iftar vakti ve il il iftar saatleri listesi! 2021 İmsakiye ile İstanbul iftar vakti, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya iftar saati kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Ramazan İmsakiyesi 2021 takvimini yayınladı. İstanbul'da sahur ve iftar saat kaçta soruları da cevabını buldu. İmsakiye ile 81 ilin sahur, imsak ve iftar saatleri netleşirken, on bir ayın sultanının gelişiyle iftar saatleri en çok merak edilen konuların başında yerini aldı. İstanbul iftar vakti, Ankara iftar vakti ve İzmir iftar saati başta olmak üzere il il imsakiye takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz. İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir iftar saatleri ve il il sahur saatleri şöyle;

RAMAZAN İMSAKİYE 2021 İLE İFTAR VE SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan İmsakiyesi 2021 takvimi on bir ayın sultanı yaklaşırken en önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. İlk sahura kalkarak oruç ibadetini yerine getirecek olanlar sahur saat kaçta, iftar saat kaçta sorularına cevap arıyor.

İşte il il imsakiye takvimi;