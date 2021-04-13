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Haberler Yaşam İstanbul İmsakiye 2021: 13 Nisan Bugün Ankara, İzmir İstanbul sahur vakti ve il il imsak saatleri! Bugün sahur saati saat kaçta?
Giriş Tarihi: 13.04.2021 16:32 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 22:34

İstanbul İmsakiye 2021: 13 Nisan Bugün , İstanbul sahur vakti ve il il imsak saatleri! Bugün sahur saati saat kaçta?

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de Ramazan'ın ilk orucu bugün tutuldu. ile 2021 sahur saatleri ve sahur vakitleri de belli olmuş oldu. Başta, İstanbul, , ve gibi büyükşehirler başta olmak üzere vatandaşlar "Bugün sahur vakti saat kaçta, İmsak ezanı ne zaman okunuyor?" sorularının yanıtını araştırıyor. 2021 ile 81 ile ait sahur saatleri bu başlık altında yer alıyor. İşte, 13 Nisan tarihli İstanbul, Ankara, , , Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, , Hatay, , Kayseri, Samsun, Balıkesir sahur saati ve Diyanet ile İmsak vakitleri

İstanbul İmsakiye 13 Nisan 2021: Ankara, İzmir İstanbul iftar vakti ve il il iftar saatleri! Bugün iftar saati saat kaçta?

Ramazan İmsakiyesi 2021 takvimi Diyanet İşleri Başkanlığınca yayınlandı. 'İstanbul'da sahur ve sahur saat kaçta' gibi sorular da yeni imsakiye ile yanıt buldu. Diyanet'in kamuoyu ile paylaştığı 81 ilin sahur, imsak saatleri belirlenirken, Ramazan'ın gelişiyle sahur saatleri, her bir ilde yaşayan vatandaşlar için en çok merak edilen konuların başında yerini aldı. İstanbul, ve sahur saati gibi büyükşehirlere ait imsakiyeler başta olmak üzere il il imsakiye takvimi aşağıda yer alıyor. İstanbul, Ankara, , Hatay, , Kayseri, Samsun, Balıkesir, , Adana, , Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, , İmsak saatleri ve il il sahur saatleri şöyle;

RAMAZAN İMSAKİYE 2021 İLE İFTAR VE SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan İmsakiyesi 2021 takvimi on bir ayın sultanı yaklaşırken en önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. İkinci sahura kalkarak oruç ibadetini yerine getirecek olanlar sahur saat kaçta, iftar saat kaçta sorularına cevap arıyor.

İşte il il imsakiye takvimi;

İstanbul İmsakiye 13 Nisan 2021: Ankara, İzmir İstanbul iftar vakti ve il il iftar saatleri! Bugün iftar saati saat kaçta?

İSTANBUL İFTAR VAKTİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA İFTAR VAKTİ İÇİN TIKLAYINIZ

İZMİR İFTAR VAKTİ İÇİN TIKLAYINIZ

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.

Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

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İstanbul İmsakiye 13 Nisan 2021: Ankara, İzmir İstanbul iftar vakti ve il il iftar saatleri! Bugün iftar saati saat kaçta?

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan
oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

İşte il il sahur ve iftar vakitleri;

İstanbul İmsakiye 13 Nisan 2021: Ankara, İzmir İstanbul iftar vakti ve il il iftar saatleri! Bugün iftar saati saat kaçta?

ADIYAMAN İFTAR VE SAHUR VAKTİ

İstanbul İmsakiye 13 Nisan 2021: Ankara, İzmir İstanbul iftar vakti ve il il iftar saatleri! Bugün iftar saati saat kaçta?

AFYONKARAHİSAR İFTAR VE SAHUR VAKTİ

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