Ramazan İmsakiyesi 2021 takvimi Diyanet İşleri Başkanlığınca yayınlandı. 'İstanbul'da sahur ve sahur saat kaçta' gibi sorular da yeni imsakiye ile yanıt buldu. Diyanet'in kamuoyu ile paylaştığı 81 ilin sahur, imsak saatleri belirlenirken, Ramazan'ın gelişiyle sahur saatleri, her bir ilde yaşayan vatandaşlar için en çok merak edilen konuların başında yerini aldı. İstanbul, Ankara ve İzmir sahur saati gibi büyükşehirlere ait imsakiyeler başta olmak üzere il il imsakiye takvimi aşağıda yer alıyor. İstanbul, Ankara, Bursa, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, İmsak saatleri ve il il sahur saatleri şöyle;

RAMAZAN İMSAKİYE 2021 İLE İFTAR VE SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan İmsakiyesi 2021 takvimi on bir ayın sultanı yaklaşırken en önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. İkinci sahura kalkarak oruç ibadetini yerine getirecek olanlar sahur saat kaçta, iftar saat kaçta sorularına cevap arıyor.

İşte il il imsakiye takvimi;