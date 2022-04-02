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Haberler Yaşam İstanbul İmsakiye 2022 ile iftar saati! İstanbul iftar vakti, sahur saati, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?
Giriş Tarihi: 02.04.2022 14:03 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 14:03

İstanbul İmsakiye 2022 ile iftar saati! İstanbul iftar vakti, sahur saati, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

İstanbul İmsakiye 2022 ile iftar saati ve iftar vakti yayınlandı! Milyonlarca Müslüman Ramazan ayı için ilk sahura dün gece kalktı ve niyetlerini etti. Bu akşam ise mübarek Ramazan ayının ilk iftarı gerçekleştirilecek. Bu noktada, İstanbul iftar saati ve iftar vakti merak konusu oluyor. Diyanet tarafından yayınlanan 30 günlük İstanbul imsakiye takvimi ile birlikte İstanbul iftar saati ve sahur vakti belli oldu. 81 il ve İstanbul için iftara artık sayılı saatler kaldı. Peki, İstanbul imsakiyesi ile iftar saati, imsak ve sahur vakti bu akşam saat kaçta idrak edilecek? İşte İstanbul imsakiye 2022 takvimi ile iftar vakti;

İstanbul İmsakiye 2022 ile iftar saati! İstanbul iftar vakti, sahur saati, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

İSTANBUL İMSAKİYE 2022 ile iftar saati ve iftar vakti: Mübarek Ramazan ayının ilk teravih namazı dün akşam, ilk sahuru ise dün gece idrak edildi. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen müminler, Diyanet İşleri'nin yayınladığı 30 günlük İstanbul imsakiyesi takvimi ile İstanbul'da iftar bu akşam saat kaçta sorularına yanıt buldu. Ramazan ayının ilk iftarına artık sayılı saatler kaldı. Peki, İstanbul imsakiyesi ile iftar saati, imsak ve sahur vakti bu akşam saat kaçta idrak edilecek? İşte İstanbul imsakiye 2022 takvimi ile iftar vakti;

İSTANBUL İMSAKİYESİ 2022 ile İSTANBUL İFTAR SAATİ, İFTAR VAKTİ

Mübarek Ramazan ayının ilk iftarına artık sayılı saatler kaldı. Oruç tutmak için ilk sahura kalkan müminler, İstanbul iftar vakti ve iftar saati araştırmasına başladı. Bu mübarek günde İstanbul iftar saati ve sahur vaktini merak edenler, Sabah'ın İmsakiye takvimi üzerinden 30 günlük iftar saatleri tablosuna ulaşabilecek.

İSTANBUL İMSAKİYE 2022 TAKVİMİ

Diyanet İşleri tarafından yayınlanan takvime göre, 2 Nisan Cumartesi İstanbul için iftar saati şöyle;

İstanbul İmsakiye 2022 ile iftar saati! İstanbul iftar vakti, sahur saati, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

İSTANBUL İMSAKİYE 2022 | İSTANBUL İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

2 Nisan Cumartesi

İlk Sahur Vakti: 05:12

İlk İftar Vakti: 19:36

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 05:10

İftar Vakti: 19:37

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 05:08

İftar Vakti: 19:38

5 Nisan Salı

Sahur Vakti: 05:06

İftar Vakti: 19:39

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 05:04

İftar Vakti: 19:40

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İstanbul İmsakiye 2022 ile iftar saati! İstanbul iftar vakti, sahur saati, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

İSTANBUL TERAVİH NAMAZI SAATLERi

İstanbul'da 2 Nisan Cumartesi günü teravih namazı 20.58'de kılınacak.

İstanbul'da 3 Nisan Pazar günü teravih namazı 20.59'da kılınacak.

İstanbul'da 4 Nisan Pazartesi günü teravih namazı 21.01'de kılınacak.

İstanbul'da 5 Nisan Salı günü teravih namazı 21.02'de kılınacak.

İSTANBUL İMSAKİYESİ 2022 İÇİN TIKLAYINIZ!

İstanbul İmsakiye 2022 ile iftar saati! İstanbul iftar vakti, sahur saati, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Ramazan Bayramı Tarihi

Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

İstanbul İmsakiye 2022 ile iftar saati! İstanbul iftar vakti, sahur saati, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Orucu Bozan Şeyler Nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu hakkında şu bilgileri yayınladı; Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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