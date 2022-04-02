İSTANBUL İMSAKİYE 2022 ile iftar saati ve iftar vakti: Mübarek Ramazan ayının ilk teravih namazı dün akşam, ilk sahuru ise dün gece idrak edildi. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen müminler, Diyanet İşleri'nin yayınladığı 30 günlük İstanbul imsakiyesi takvimi ile İstanbul'da iftar bu akşam saat kaçta sorularına yanıt buldu. Ramazan ayının ilk iftarına artık sayılı saatler kaldı. Peki, İstanbul imsakiyesi ile iftar saati, imsak ve sahur vakti bu akşam saat kaçta idrak edilecek? İşte İstanbul imsakiye 2022 takvimi ile iftar vakti;

İSTANBUL İMSAKİYESİ 2022 ile İSTANBUL İFTAR SAATİ, İFTAR VAKTİ

Mübarek Ramazan ayının ilk iftarına artık sayılı saatler kaldı. Oruç tutmak için ilk sahura kalkan müminler, İstanbul iftar vakti ve iftar saati araştırmasına başladı. Bu mübarek günde İstanbul iftar saati ve sahur vaktini merak edenler, Sabah'ın İmsakiye takvimi üzerinden 30 günlük iftar saatleri tablosuna ulaşabilecek.

İSTANBUL İMSAKİYE 2022 TAKVİMİ

Diyanet İşleri tarafından yayınlanan takvime göre, 2 Nisan Cumartesi İstanbul için iftar saati şöyle;