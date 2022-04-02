İstanbul İmsakiye 2022 ile iftar saati ve iftar vakti yayınlandı! Milyonlarca Müslüman Ramazan ayı için ilk sahura dün gece kalktı ve niyetlerini etti. Bu akşam ise mübarek Ramazan ayının ilk iftarı gerçekleştirilecek. Bu noktada, İstanbul iftar saati ve iftar vakti merak konusu oluyor. Diyanet tarafından yayınlanan 30 günlük İstanbul imsakiye takvimi ile birlikte İstanbul iftar saati ve sahur vakti belli oldu. 81 il ve İstanbul için iftara artık sayılı saatler kaldı. Peki, İstanbul imsakiyesi ile iftar saati, imsak ve sahur vakti bu akşam saat kaçta idrak edilecek? İşte İstanbul imsakiye 2022 takvimi ile iftar vakti;