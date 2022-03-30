İmsakiye 2022 takvimi ile Ramazan ayında il il iftar vakti ve sahur saati bilgisi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı iftar saatleri ve sahur vakitleri sabah.com.tr'nin imsakiye sayfası üzerinden de görüntülenebiliyor. Farz olan oruç ibadetini yerine getirecek olanlar İstanbul iftar vakti başta olmak üzere, Ankara İzmir ve il il iftar saati bilgisine bu başlık altından ulaşabilecek. İstanbul iftar saati kaçta? Ramazan ne zaman başlıyor? İlk sahur ve oruç ne zaman? İşte, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için iftar, sahur saatleri

İmsakiye 2022

On bir ayın sultanı Ramazan ayının coşkusu başladı. İslam alemi için mühim bir yere sahip olan bu önemli gün için hazırlıklar sürerken, vatandaşlar yaşadıkları ilin imsakiye takvimine bakarak ilk iftar ve sahur vaktine ulaşmak istiyor.

İstanbul, Ankara, İzmir İftar Vakti Ve İl İl Sahur Saati

Sabah'ın İmsakiye sayfası üzerinden İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar saati ve sahur vakitleri bilgisine ulaşabilirsiniz.