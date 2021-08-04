Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul İstiklal Caddesi’nde kadınlar kavga etti: Araya giren erkek öyle bir şey yaptı ki…
Giriş Tarihi: 04.08.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 09:34

İstanbul İstiklal Caddesi’nde kadınlar kavga etti: Araya giren erkek öyle bir şey yaptı ki…

İstanbul İstiklal Caddesi'nde iki kadın kavga etti. Araya giren erkek ise yaptığı hareketle pes dedirtti. O anlar böyle görüntülendi

İstanbul İstiklal Caddesi’nde kadınlar kavga etti: Araya giren erkek öyle bir şey yaptı ki…

İstanbul İstiklal Caddesi üzerinde meydana gelen olay dün sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

İstanbul İstiklal Caddesi’nde kadınlar kavga etti: Araya giren erkek öyle bir şey yaptı ki…

Kadınlar birbirlerinin saçından tutarak yerlerde sürükledi. Kadınların kavgasını yanındaki erkekler de ayıramadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul İstiklal Caddesi’nde kadınlar kavga etti: Araya giren erkek öyle bir şey yaptı ki…

Bu sırada bir kişi kadınlardan birini art arda yumrukladı.

İstanbul İstiklal Caddesi’nde kadınlar kavga etti: Araya giren erkek öyle bir şey yaptı ki…

Araya girenlerin yardımıyla kadına yumruk atan erkek olay yerinden uzaklaştırıldı.

İstanbul İstiklal Caddesi’nde kadınlar kavga etti: Araya giren erkek öyle bir şey yaptı ki…

O anlar ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı:

İstiklal Caddesi'nde kadınlar kavga etti; o ise kavgayı ayırmak yerine kadını yumrukladı | Video

SON DAKİKA