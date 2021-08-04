İstanbul İstiklal Caddesi’nde kadınlar kavga etti: Araya giren erkek öyle bir şey yaptı ki…

İstanbul İstiklal Caddesi üzerinde meydana gelen olay dün sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kadınlar birbirlerinin saçından tutarak yerlerde sürükledi. Kadınların kavgasını yanındaki erkekler de ayıramadı. Bu sırada bir kişi kadınlardan birini art arda yumrukladı. Araya girenlerin yardımıyla kadına yumruk atan erkek olay yerinden uzaklaştırıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı: İstiklal Caddesi'nde kadınlar kavga etti; o ise kavgayı ayırmak yerine kadını yumrukladı | Video