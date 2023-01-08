İstanbul kar yağışı için bekleyiş sürüyor! Amansız elli soğukları kapıya dayanırken, 50 günden fazla sürecek soğuklarda kara kış ve zemheri, İstanbul'a hakim olacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışında sosyal hayatın kötüye gitmemesi için önlem aldıklarını duyurdu. Bu noktada vatandaşlar İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bu hafta yağacak mı sorusuna yanıt aramakta. Amansız elli soğukları ile birlikte İstanbul kar altında kalacak. Peki, İstanbul'a kar yağar mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte detaylar...