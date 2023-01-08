Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul kar yağışı açıklaması! Amansız elli soğukları geliyor, kara kış kapıya dayandı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, kar yağacak mı?
Giriş Tarihi: 08.01.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 11:02

İstanbul kar yağışı açıklaması! Amansız elli soğukları geliyor, kara kış kapıya dayandı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, kar yağacak mı?

İstanbul kar yağışı için bekleyiş sürüyor! Amansız elli soğukları kapıya dayanırken, 50 günden fazla sürecek soğuklarda kara kış ve zemheri, İstanbul'a hakim olacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışında sosyal hayatın kötüye gitmemesi için önlem aldıklarını duyurdu. Bu noktada vatandaşlar İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bu hafta yağacak mı sorusuna yanıt aramakta. Amansız elli soğukları ile birlikte İstanbul kar altında kalacak. Peki, İstanbul'a kar yağar mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte detaylar...

İstanbul kar yağışı açıklaması! Amansız elli soğukları geliyor, kara kış kapıya dayandı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, kar yağacak mı?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı sorusu milyonlarca kar sevdalısı tarafından yanıt arıyor. Yılbaşı karsız ve sıcak geçerken, yüksek basınç yüzünden yağmayan kar, amansız elli soğukları ile birlikte İstanbul'a verecek. İstanbul kar yağışı açıklamasıyla birlikte yakında kar İstanbul'un ana konusu olacak. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte konu hakkında detaylar…

İstanbul kar yağışı açıklaması! Amansız elli soğukları geliyor, kara kış kapıya dayandı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, kar yağacak mı?

İSTANBUL İÇİN KAR AÇIKLAMASI GELDİ

Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Yüksek basıncın etkisi Türkiye üzerinde etkili oluyor. Bu nedenden dolayı da zaten Türkiye'de yağış yok. Bu kadar uzun süre yüksek basıncın Türkiye üzerinde etkili olması beklenen bir olay değil. Yüksek basınç ne demek, yüksek basınç kararlı bir dönem demek. Yani rüzgar yok, dağılım yok. Dolayısıyla sis oluşuyor. Bu yüksek basıncın özelliklerinden biridir. Sis oluştuğu zaman da hava kirliliği hat safhaya çıkıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul kar yağışı açıklaması! Amansız elli soğukları geliyor, kara kış kapıya dayandı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, kar yağacak mı?

İstanbul'un ocak ayı uzun yıllar en yüksek sıcaklık derecesi 9 derecedir. Şu anda bugün 11-12 derece, hafta sonu da 14 dereceye çıkacak. Sıcaklık ortalamanın üzerinde. Kar yağması için 5 derecenin altına düşmesi lazım. Bu nedenden dolayı da ufukta da kar görünmüyor.

İstanbul kar yağışı açıklaması! Amansız elli soğukları geliyor, kara kış kapıya dayandı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, kar yağacak mı?

Sıcaklıklar bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Kar ne zaman gelecek? İstanbul'a biraz daha var görünmüyor ama önümüzdeki ayın 10'unda bir soğuk hava dalgası girişi var Türkiye'ye ama Marmara'da kar yağışı yapacağını pek tahmin etmiyorum. Anadolu'ya bir kar yağışı gelecek ayın 10'undan sonra." açıklamalarında bulundu.

İstanbul kar yağışı açıklaması! Amansız elli soğukları geliyor, kara kış kapıya dayandı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, kar yağacak mı?

AMANSIZ ELLİ SOĞUKLARI GELİYOR

AA muhabiri Köse, başladığı günden itibaren şiddeti artacak bu havaların, adını "amansız" kelimesinden aldığına dikkati çekerek, "Amansız kelimesi mana olarak 'aman vermez, acımasız, cana kıyıcı, hoşgörüsüz, gaddar, zalim' olarak geçmektedir. Anlamından da anlaşılacağı üzere bu soğuklar, uzun soluklu 50 gün sürdüğü ve aman vermediği için atalarımız bu ismi vermişlerdir." diye konuştu.

SON DAKİKA